"Sie will tun, was ich tue" Mama Klum erlaubt Leni das Modeln

Heidi Klum bei den Dreharbeiten für "Germany's Next Topmodel" in Berlin.

Viele Jahre schützt Heidi Klum ihre älteste Tochter nicht nur vor Paparazzi, sondern auch vor der Öffentlichkeit an sich - nun soll das vorbei sein. Weil die 16-Jährige Ambitionen hat, ihrer Mutter auf den Laufsteg zu folgen, gibt die 47-Jährige nun grünes Licht. Das Töchterchen sei jetzt alt genug.

Für Model Heidi Klum ist ihre 16 Jahre alte Tochter Leni nun alt genug, um in die Mode-Branche einzusteigen. "Ich dachte immer, sie sei zu jung. Wir haben auch immer beschlossen, die Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Aber jetzt fährt sie Auto, sie ist 16, also dachte ich mir, wenn du das kannst, dann kannst du jetzt auch modeln, wenn es das ist, was du möchtest", sagte Klum dem US-Magazin "People".

Klum lebt mit ihrer Familie die meiste Zeit in den USA, wo Jugendliche mit 16 Jahren ihren Führerschein machen dürfen. Leni sei noch nicht sicher, was sie beruflich machen wolle. Sie verbringe viel Zeit am Set ihrer Sendung "Germany's Next Topmodel", sagte Heidi Klum. "Sie kommt [ans Set], schaut zu und lernt dabei nicht nur, was ich mache, sondern auch, was all die verschiedenen Leute beim Fernsehen machen. Ich glaube, es ist sehr interessant für sie", so Klum.

Dass Leni mal in ihre Fußstapfen treten könnte, kann sich die Moderatorin auch vorstellen. "Wenn man in diesem Alter ist, versucht man immer noch herauszufinden, wer man ist, was man sein will und sieht zum ersten Mal, wie viele verschiedene Jobs nötig sind, um eine Fernsehsendung zu realisieren. Sie will tun, was ich tue." Falls sie selbst die Show in fünf Jahren nicht mehr moderiere, heiße es dann vielleicht "Germany's Next Top Model by Leni Klum". Ihre Tochter spiele mit dieser Idee.

"Die Branche ist großartig, aber ..."

Klum unterstütze die Interessen und Leidenschaften ihrer Tochter voll und ganz, sie werde Leni aber nicht unter Druck setzen, eine Karriere in der Modebranche zu verfolgen. "Natürlich will ich als Mutter, dass mein Kind das tut, was es tun will. Die Branche ist großartig und ich liebe sie, und ich arbeite seit über 20 Jahren darin", erklärte Klum - und zählt dann die Schattenseiten auf: "Es bedeutet, viel unterwegs zu sein. Und man muss eine starke Persönlichkeit sein, besonders als Frau muss man sehr stark sein."

Leni Klum stammt aus der Beziehung des Models mit Formel-1-Manager Flavio Briatore. Mit ihrem zweiten Ehemann Seal hat Klum drei weitere Kinder: Henry, Johan und Lou. Das Paar gab 2012 die Trennung bekannt. Die Scheidung folgte im Jahr 2014. Im Mai 2018 machte sie ihre Beziehung mit Musiker Tom Kaulitz öffentlich. Das Jawort gaben sich die beiden im August 2019.