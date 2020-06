Er hat schon so manchen skurrilen Auftritt hingelegt. Doch jetzt schießt Maradona den Vogel ab. Während eines Tänzchens lässt der einstige Jahrhundertfußballer mal eben die Hosen fallen. Einfach so. Worüber manch einer schmunzeln mag, findet die Tochter des 59-Jährigen zutiefst beschämend.

Was ist Diego Maradona nicht alles gewesen? Weltmeister, die "Hand Gottes" und "Fußballer des Jahrhunderts". Nun ja, jedenfalls wenn es nach einer Abstimmung der Fans im Jahr 2000 geht. Die Fifa hatte mit der Skandalnudel, zu der sich Maradona zusehends entwickelte, so ihre Probleme und zauberte damals alternativ Pelé für die Auszeichnung als Jahrhundertfußballer aus dem Hut.

Tatsächlich hat sich Maradona nicht nur während seiner Karriere ein ums andere Mal als Schlitzohr erwiesen, Doping-Vergehen inklusive. Insbesondere nach seiner aktiven Zeit, auf die die Arbeit als Trainer folgte, produzierte er mehr als nur einmal Negativschlagzeilen. Da wären etwa seine extremen Gewichtsschwankungen, sein Drogenkonsum oder seine Ausraster gegenüber Journalisten.

Der blanke Hintern

Nun sorgt ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, für Aufsehen. Das mutet jedoch eher skurril und peinlich als skandalträchtig an. Zu sehen ist Maradona bei einem Tänzchen mit seiner Ex-Freundin Veronica Ojeda im heimischen Wohnzimmer. Der wohlgenährte und körperlich offensichtlich nicht mehr so ganz gelenkige 59-Jährige legt dabei in Schlappen eine kecke Sohle aufs Parkett.

Plötzlich, beinahe wie aus dem Nichts und augenscheinlich komplett grundlos überkommt Maradona eine ziemlich abstruse Idee. Er zieht die Hose herunter und streckt seinen blanken Hintern der Kamera entgegen.

"Es ist enorm traurig"

Unklar ist, wann das Video entstanden ist und wer weshalb dafür gesorgt hat, dass es nun die ganze Welt zu sehen bekommt. Klar ist unterdessen, dass zumindest eine Person die Aufnahme ganz und gar nicht lustig findet: Maradonas Tochter Giannina.

"Für euch ist es Maradona, für mich ist es ein Video von meinem alten Vater. Für euch mag es eine Überraschung sein, etwas Lustiges, für mich jedoch nicht. Für mich bedeutet es, Wunden wieder aufzureißen. Es ist enorm traurig, das zu sehen. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich nicht gewollt, dass mein Sohn seinen Großvater so sieht", schrieb die 31-Jährige auf Instagram. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Aktion ihres Vaters ihr eher Sorgen- als Lachfalten ins Gesicht treibt.