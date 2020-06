Weil sie Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben soll, muss das israelische Model Bar Refaeli nun Sozialdienst leisten. Für ihre Mutter geht die Sache nicht ganz so glimpflich aus.

Zur Beilegung eines Steuerstreits hat sich das israelische Model Bar Refaeli mit der Staatsanwaltschaft auf einen Deal geeinigt. Die 35-Jährige muss nach der Vereinbarung unter anderem neun Monate lang Sozialdienste leisten, eine Haft bleibt ihr damit erspart. Refaelis Mutter Zipi müsste für 16 Monate ins Gefängnis.

Nach Informationen der israelischen Zeitung "Haaretz" soll sie unter anderem einen Millionenbetrag als Agentin ihrer Tochter kassiert haben, ohne die Steuerbehörden darüber in Kenntnis zu setzen. Mutter und Tochter stimmten der Zahlung von insgesamt fünf Millionen Schekel (knapp 1,3 Millionen Euro) zu. Ein Gericht muss noch über die Abmachung befinden. Es hat dafür 30 Tage Zeit.

Die Steuerbehörde hatte Refaeli vorgeworfen, millionenschwere Verdienste in Israel und im Ausland nicht vollständig angegeben zu haben. Anfang 2019 hatte ein Gericht bereits entschieden, dass das Model umgerechnet rund zwei Millionen Euro Steuern nachzahlen muss. Anders als von Refaeli angegeben, habe sie ihren Lebensschwerpunkt in den strittigen Steuerjahren von 2009 bis 2012 in Israel gehabt, so das Gericht. Sie wiederum beteuert, sie habe zur der Zeit überwiegend in den USA bei ihrem damaligen Freund, dem Schauspieler Leonardo di Caprio, gelebt.

Refaeli ist der Durchbruch 2007 gelungen, als sie als erstes israelisches Model die begehrte Titelseite des Magazins "Sports Illustrated" zierte. Auch wegen ihrer Beziehung zu Di Caprio füllten Aufnahmen von ihr regelmäßig die Spalten der Klatschblätter. 2011 trennte sich das Paar. Auf Instagram hat Refaeli drei Millionen Follower.