Unterhaltung

TV-Koch baut Crash: Nelson Müller verunglückt im Porsche

Da hatte Nelson Müller noch Glück im Unglück: In Essen kracht er mit seinem Porsche frontal gegen eine Laterne. Das Auto ist Schrott, der bekannte Fernsehkoch muss im Krankenhaus behandelt werden. Doch er kommt wohl mit Prellungen davon.

Fernsehkoch Nelson Müller ist bei einem Autounfall in Essen verletzt worden. "Es geht ihm den Umständen entsprechend, er hat eine Verletzung am Arm", erklärte seine Managerin. "Er hat Glück im Unglück gehabt."

Müller war am Freitagmorgen frontal gegen eine Ampel gefahren. Der 39-Jährige fuhr dabei einen sportlichen Porsche Panamera.

Unfallgrund sei ein Asthmaanfall gewesen, sagte Müllers Managerin. Müller habe versucht, seine Tasche mit Asthmaspray zu greifen und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Neben der Verletzung am Arm soll Müller Prellungen erlitten haben. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Kein Alkohol im Spiel

Der "Bild"-Zeitung liegen Videoaufnahmen vom Unfallort vor. Auf ihnen ist nicht nur der schwer beschädigte Porsche zu sehen. Sie zeigen auch, wie Müller von einem Notarztteam aus dem Auto geholt, mit einer Trage in den Krankenwagen verladen und abtransportiert wird.

Nach "Bild"-Informationen soll zudem Alkohol keine Rolle bei dem Crash gegen 4.30 Uhr in der Nacht gespielt haben. Ein Alkoholtest habe 0,0 Promille bei Müller ergeben. Der Fernsehkoch soll sich gerade auf dem Weg zur Arbeit befunden haben, als er verunglückte.

Müller ist durch verschiedene Kochsendungen im Fernsehen, darunter etwa "Lanz kocht!", "Die Küchenschlacht" oder "Deutschlands Meisterkoch", bekannt geworden. Zudem betreibt er in Essen zwei Lokale. Neben seiner Tätigkeit als Koch verdingt sich der in Ghana geborene und bei einer Pflegefamilie in Stuttgart aufgewachsene Müller auch als Sänger. Mit seiner schlicht "Nelson" genannten Band hat er sich auf Soulmusik spezialisiert.

Quelle: n-tv.de