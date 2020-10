Der kollektive Saunagang gestaltet sich in Corona-Zeiten schwierig. Doch Nicole Scherzinger weiß sich zu helfen: Sie holt sich ihre Extra-Wärme-Portion einfach in einer Infrarotkabine. Soll ja eh viel gesünder sein. Und es braucht noch nicht mal jemanden für den Aufguss.

So manch einer hätte sicher nichts dagegen, Nicole Scherzinger einen Aufguss zu bereiten. Doch Pustekuchen! Die Frontfrau der Pussycat Dolls schlägt allen Möchtegern-Sauna-Meistern ein Schnippchen. Statt in einer klassischen Sauna chillt sie in diesen Tagen lieber in einer Infrarotkabine.

Zu sehen ist das in einem aktuellen Posting auf ihrer Instagram-Seite. "Infrarotsaunen lindern nicht nur Entzündungen, sie regen auch Kreislauf und Stoffwechsel an und helfen dabei, den Körper zu reinigen", weiß die 42-Jährige fachkundig zu berichten.

Ins Schwitzen gerät Scherzinger dabei aber natürlich auch. Und nicht nur sie. Auch einigen Betrachtern dürfte beim Anblick der Fotos der Sängerin in der Wärmekabine ziemlich heiß werden. Doch nochmal Pustekuchen! In der Corona-Zeit ist schließlich auch der gemeinschaftliche Saunagang gestrichen. Und so kann Scherzinger ihr Wohlfühlprogramm in aller Ruhe allein genießen.

Wo steckt Thom Evans?

Obwohl? Vielleicht lauert ja irgendwo ums Eck Thom Evans. Nach diversen gescheiterten Beziehungen, unter anderem die On-Off-Liaison mit Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, schwebt Scherzinger mit dem früheren Rugbyspieler schließlich gerade auf Wolke sieben.

Das beweisen diverse Posts mit ihm, die sie in den vergangenen Wochen immer wieder veröffentlicht hat. Ja, sogar die möglichen Schwiegereltern in spe hat sie während eines Trips nach Portugal im Sommer bereits kennengelernt. Mit anderen Worten: Sorry, noch ein drittes Mal Pustekuchen! Jedenfalls für alle, die an einem näheren Kennenlernen mit Scherzinger interessiert gewesen wären. Aber macht doch auch nichts! Die Bilder aus der Infrarotkabine anzugucken, ist ja auch schön.