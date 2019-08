Ihre Hochzeit mit einem Bürgerlichen verwehrte ihr den Anspruch auf die niederländische Thronfolge. Prinzessin Christina widmete sich daher ihr Leben lang ihrer Leidenschaft: der Musik. Nun erliegt die Tante von König Willem-Alexander ihrem Krebsleiden.

Die jüngere Schwester von Prinzessin Beatrix der Niederlande, Prinzessin Christina, ist am Morgen im Alter von 72 Jahren gestorben. Das niederländische Königshaus trauert um die Prinzessin, die einem Knochenkrebsleiden erlag. Auf Twitter brachten Königin Máxima, König Willem-Alexander und Prinzessin Beatrix ihre Trauer zum Ausdruck. "Wir sind traurig über den Tod unserer lieben Schwester und Tante."

"Christina war eine markante Persönlichkeit mit einem warmen Herzen", heißt es weiter. "Mit ihrer Leidenschaft für Musik und ihrem Talent schaffte sie es, viele zu berühren. Wir schätzen die vielen schönen Erinnerungen an sie."

Prinzessin Christina starb im Königlichen Palast Noordeinde in Den Haag, wie aus einem weiteren Twitter-Post des niederländischen Königshauses hervorgeht. Sie war die vierte Tochter von Königin Juliana (1909-2004) und Prinz Bernhard (1911-2004) und damit die jüngste Schwester von Prinzessin Beatrix. Christina wurde nahezu blind geboren, konnte ihr Sehvermögen im Laufe ihres Lebens jedoch bessern.

Thronfolge blieb verwehrt

Die Prinzessin, die schon im Kindesalter eine besondere Begabung für Musik hatte, studierte klassische Musik in Kanada und lehrte anschließend in New York City an einer Montessorischule. In den vergangenen Jahren soll sie sich zudem immer mehr für Tanz- und Klangtherapie interessiert haben, schreibt die "Gala".

Liebte und unterrichtete die Musik. Prinzessin Christina. (Foto: imago/Belga)

1975 heiratete sie den bürgerlichen Jorge Guillermo, mit dem sie drei Kinder hatte. Ihr Anspruch auf den Thron wurde ihr wegen ihrer Ehe mit dem katholischen Kubaner verwehrt. Trotzdem durfte sie sich noch Ihre Königliche Hoheit nennen und behielt ihren Prinzessinnentitel. Die Ehe wurde 1996 geschieden, daraufhin zog sie mit ihren Kindern zurück in die USA.

Ende 2017 wurde bei der Prinzessin Knochenkrebs diagnostiziert, dem sie nun erlegen ist. Der niederländischen Tageszeitung "Het Parool" zufolge wird sich die Familie im privaten Kreis an ihrem Sterbeort von Prinzessin Christina verabschieden.