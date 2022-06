Normalerweise hilft sie anderen dabei, über das Parkett oder den Laufsteg zu schweben. Nun aber schwebt Nikeata Thompson selbst auf Wolke sieben. Die Choreografin und Trainerin bei "Germany's next Topmodel" hat sich verlobt.

Nikeata Thompson ist im siebten Himmel. Die 41-Jährige hat sich mit ihrem Freund verlobt. Das gab die Choreografin und Profitänzerin via Instagram bekannt.

Thompson teilte unter anderem einen Clip, der den Moment des Heiratsantrages festhält. In dem Video ist zu sehen, wie die "Germany's next Topmodel"-Trainerin mit verbundenen Augen auf ein Schiff geführt wird. Dort wartet schon ihr Freund im weißen Anzug. Der fällt auf die Knie und stellt vor schön geschmückter Kulisse die Frage aller Fragen: "Willst du meine Frau werden, mein Schatz?"

Thompsons Antwort ist im Video zwar nicht zu hören, doch die beiden umarmen und küssen sich. Im Hintergrund sind Jubelschreie zu hören. Zudem schreibt Thompson zu dem Clip: "Ich habe Ja gesagt!" Aus ihrem Kommentar geht hervor, dass sie bereits am 16. Juni den romantischen Antrag bekommen hat.

"Ihr Süßmäuse"

Zum Video veröffentlichte Thompson noch einige Schnappschüsse des besonderen Tages. Unter anderem präsentiert sie darauf stolz ihren funkelnden Verlobungsring. "Ich habe keine Worte, nur Liebe in meinem Herzen. Ich danke dir für deine Liebe", schreibt sie zu den romantischen Aufnahmen.

Einige Stars ließen es sich nicht nehmen, Thompson mit liebevollen Worten zu gratulieren. Cathy Hummels etwa erklärt: "Ich freue mich so für dich, meine Liebe." Auch Sängerin Yvonne Catterfeld schloss sich an. "Ihr Süßmäuse", kommentiert derweil Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer. Und Moderator Steven Gätjen hinterlässt unter anderem Herz- und Klatsch-Emojis.

Die in England geborene Thompson kam als Kind nach Deutschland und fungierte später als Tänzerin bei Auftritten von Seeed. Ein erstes TV-Engagement hatte sie als Jurorin in der Show "Got to Dance". Seit 2017 tritt sie als Laufsteg-Coach und Gastjurorin bei "Germany's next Topmodel" in Erscheinung.