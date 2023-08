Öffentliche Auftritte von Mary-Kate und Ashley Olsen sind seit ihrem Rückzug aus der Filmbranche selten geworden. Für Ashley dürfte die Zeit dafür in Zukunft auch deutlicher knapper werden - die 37-Jährige ist erstmals Mutter geworden.

Die ehemalige Schauspielerin Ashley Olsen ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das berichtet das Portal "TMZ". In den 90er-Jahren spielte Olsen an der Seite ihrer Zwillingsschwester Mary-Kate in der Sitcom "Full House". Die in der Modeindustrie tätige Geschäftsfrau habe bereits vor einigen Monaten ihren Sohn Otto auf die Welt gebracht. Die 37-Jährige ist seit Ende 2022 mit dem Künstler Louis Eisner verheiratet.

Stets im Doppelpack: Ashley und Mary-Kate Olsen (Foto: imago images/A/Photoshot)

Schwester Mary-Kate hatte bislang weniger Glück in Sachen Familienplanung. Im Mai 2020 reichte sie die Scheidung von dem Finanzier Olivier Sarkozy ein. Neun Monate nach der Trennung wurde die Scheidung final vollzogen. Der Trennungsgrund soll laut "People"-Magazin der unerfüllte Kinderwunsch von Mary-Kate gewesen sein.

Die Olsen-Schwestern treten nur selten öffentlich auf. Die Karriere der Zwillinge begann im Alter von neun Monaten, als sie 1987 für die Serie "Full House" gecastet wurden. Bis 1995 spielten sie abwechselnd die Figur Michelle Elizabeth Tanner. Weitere Kinderfilme folgten. Später wechselten die beiden in die Modebranche und starteten mit ihrem Modelabel The Row durch. Die jüngere Schwester der beiden, Elisabeth Olsen, ist weiterhin als Schauspielerin tätig.

Mary-Kate erklärte 2021 im Gespräch mit dem "i-D"-Magazin: "Wir wurden zu diskreten Menschen erzogen." Zum dezenten Stil ihrer Mode fügte Ashley hinzu: "Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auch etwas wirklich Verziertes oder Ausladendes schätzen. Manchmal beginnt eine Kollektion sogar so und wird dann reduziert."