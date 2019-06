Er hat nur in einem Film der "Olsenbande"-Reihe eine tragende Rolle. Doch der dänische Schauspieler Jesper Langberg spielt noch Nebenfiguren in weiteren Folgen. Vor einigen Jahren beendet er seine Laufbahn. Nun ist er tot.

Schauspieler Jesper Langberg ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte seine Tochter Kristina der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit, wie dänische Medien berichten. Er starb im Beisein seiner drei Ex-Frauen Eva Jensen, Susanne Heinrich und Hanne Mørup nach kurzer Krankheit.

Bekannt wurde Langberg in Deutschland zum einen durch seine verschiedenen Rollen in mehreren Filmen und einer Serie der "Olsenbande". So spielte er unter anderem 1972 den Inspektor Mortensen in "Die Olsenbande und ihr großer Coup". In der Folge "Die Olsenbande läuft Amok" spielte er einen Polizisten. Auch im Film "Der (wirklich) allerletzte Streich der Olsenbande" hatte er einen Auftritt. Bei den Dreharbeiten war unter anderem der Darsteller des Kjeld, Poul Bundgaard, gestorben.

Doch auch nach dem Ende der Reihe blieb Langberg dem Olsenbanden-Thema treu und wirkte zunächst in einer mehrteiligen dänischen Serie über das glücklose Gauner-Trio sowie im Film "Olsenbande Junior" mit.Zum anderen spielte er in der populären Fernsehserie "Die Leute von Korsbæk" mit, die von 1981 bis 1984 im Vorabendprogramm der ARD lief. Dort übernahm er die Rolle des Kristen Skjern. Anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums zog er sich 2013 von der Schauspielerei zurück. "Ich habe wirklich alles in diesem Leben aufgesogen", sagte er damals.