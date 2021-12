In Südkorea ist Park So Dam seit Jahren ein Star, der internationale Durchbruch gelingt ihr aber erst mit dem Film "Parasite". Ihre Karriere wird nun durch eine Krebserkrankung gebremst. Die 30-Jährige will sich vorerst ihrer Gesundheit widmen.

Der Oscar-prämierte Film "Parasite" machte Park So Dam 2019 über Nacht weltberühmt. Wie unter anderem CNN meldet, ist die südkoreanische Schauspielerin nun an Schilddrüsenkrebs erkrankt und hat sich bereits einer Operation unterzogen. Der Bericht bezieht sich auf ein Statement, das die Agentur der 30-Jährigen herausgab. Entdeckt worden sei der papillare Schilddrüsenkrebs demnach bei einer Routineuntersuchung. Nun werde sich der Leinwandstar vorerst seiner Gesundheit widmen, heißt es weiter.

Die geplanten Werbetermine für den neuen Action-Film der Schauspielerin, "Special Cargo", entfallen damit. "Darstellerin Park So Dam wird sich auf ihre Genesung konzentrieren, damit sie sie in Zukunft alle gesund sehen kann. Und ArtistCompany wird auch sein Bestes tun, um der Schauspielerin zu helfen, ihre Gesundheit wiederzuerlangen", heißt es in der Mitteilung von ArtistCompany.

Das südkoreanische Drama "Parasite" von Regisseur Bong Joon Ho gewann bei den Academy Awards 2020 die wichtigste Auszeichnung "Bester Film" sowie drei weitere Preise: "Beste Regie", "Bestes Originaldrehbuch" und "Bester internationaler Film". Der Film erzählt die Geschichte einer Familie aus der koreanischen Unterschicht, die sich als Hausangestellte bei einer reicheren Familie einschleicht. Park So Dam spielte die clevere Tochter Ki-jung.

Park So Dam war in ihrem Heimatland bereits vor "Parasite" ein Star und trat in einer Reihe südkoreanischer Filme und Fernsehserien auf, darunter "The Priests" (2015) und "The Silenced" (2015).