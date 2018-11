Unterhaltung

US-Medien einig: Paris Hilton löst Verlobung

Hat Paris Hilton einfach kein Glück in der Liebe? Oder kann es ihr am Ende irgendwie keiner recht machen? Jedenfalls soll auch ihre jüngste Beziehung schon wieder am Ende sein. Dabei hatte sie sich mit Schauspieler Chris Zylka sogar verlobt.

Sie ist schwanger. Nein, ist sie nicht. Sie sind ein Paar. Nein, sind sie nicht. Sie haben sich getrennt. Nein, haben sie nicht ...

Spekulationen dieser Art sind in den einschlägigen Promi-Medien gang und gäbe. Und nicht immer ist an ihnen etwas dran. In diesem Fall könnte die Information aber tatsächlich zutreffen, denn zahlreiche US-Medien stimmen überein: Paris Hilton ist wieder Single.

Die Hochzeit der 37-Jährigen mit dem vier Jahre jüngeren Schauspieler und Künstler Chris Zylka soll geplatzt sein. Die Verlobung sei von Hiltons Seite gelöst worden, verrieten nicht näher bezeichnete Informanten unter anderem "Entertainment Tonight". Bereits seit einigen Wochen soll demnach Schluss sein. Hilton habe "im Laufe der Zeit" festgestellt, dass Zylka nicht "der Richtige" für sie sei.

"Miss Independent"

Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch Hilton scheint die Gerüchte um ihre gelöste Verlobung bereits bedeutungsschwanger auf ihrer Instagram-Seite kommentiert zu haben. Einen ihrer jüngsten Posts versah sie mit den Worten "Miss Independent" (zu Deutsch: "Fräulein Unabhängig"). Außerdem hat sie alle gemeinsamen Posts mit Zylka gelöscht, darunter auch das Video vom Heiratsantrag, das sie auf ihrem Profil veröffentlicht hatte.

Zylka hatte Hilton Anfang des Jahres in Aspen einen Antrag gemacht. Knapp zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) hatte sich der Schauspieler den Verlobungsring für seine Liebste kosten lassen. Wenige Monate nach der Verlobung erklärte Hilton noch, sie wolle "so schnell wie möglich" heiraten. Im Sommer 2018 hieß es dagegen bereits, sie wolle nun doch bis 2019 mit der Hochzeit warten, um "keinen Stress" zu haben. Ein Brautkleid soll sie allerdings bereits ausgesucht haben.

Hilton und Zylka hatten ihre Beziehung im Jahr 2017 öffentlich gemacht. Das frühere It-Girl hatte zuvor zahlreiche Lebensabschnittsgefährten, darunter Nick Carter von den Backstreet Boys, Good-Charlotte-Gitarrist Benji Madden und der griechische Milliardärssohn Paris Latsis, mit dem Hilton ebenfalls kurzzeitig verlobt war. Berühmt-berüchtigt wurde ihre Beziehung mit dem Pokerspieler Rick Salomon, der nach der Trennung unter dem Titel "1 Night in Paris" ein Sextape mit Hilton ins Internet stellte.

Quelle: n-tv.de