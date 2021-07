Ausgelassene Stimmung im Stadion: Prinz William feuert die englische Mannschaft zusammen mit seiner Familie an.

Die Queen hat der englischen Nationalmannschaft vor dem EM-Finale bereits eine Botschaft zukommen lassen. Nun zieht Prinz William nach und macht dem Team um Kapitän Harry Kane mit einem emotionalen Video Mut.

Der britische Prinz William drückt England im EM-Finale gegen Italien kräftig die Daumen. "Ich kann nicht wirklich glauben, dass das passiert. So aufregend! Ich wünsche euch ganz viel Glück", sagte der Prinz, der gleichzeitig Präsident des englischen Fußballverbandes FA ist, in einem Twitter-Video in Richtung von Nationaltrainer Gareth Southgate und des englischen Teams um Kapitän Harry Kane.

"Wir stehen alle hinter euch, das ganze Land steht hinter euch. Also bringt ihn nach Hause!" Zuvor hatten bereits Williams Großmutter Queen Elizabeth und Premierminister Boris Johnson der Mannschaft viel Erfolg gewünscht. Und auch Tom Cruise ließ es sich nicht nehmen, der englische Mannschaft Mut zu machen: Nach Angaben von Englands Kapitän Harry Kane erhielten die Spieler von ihm einen Videoanruf. Cruise habe sich gemeldet, um der Mannschaft "das Beste zu wünschen", sagte Englands Kapitän Harry Kane. "Das war nett von ihm."

Die Three Lions spielen am Sonntagabend im Londoner Wembley-Stadion gegen Italien. Für das englische Nationalteam ist es das erste Finale bei einem großen Fußball-Turnier seit dem WM-Triumph vor 55 Jahren.