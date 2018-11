Unterhaltung

Nicht bekannt genug?: Promi-Dating-App lehnt Bill Kaulitz ab

Während Tom Kaulitz mit Heidi Klum um die Wette turtelt, ist sein Bruder Bill noch immer Single. Wenn es nach einer US-Promi-Datingplattform geht, wird das auch noch eine Weile so bleiben. Die hat dem Sänger jetzt nämlich einen Korb gegeben.

Wie mag es sich anfühlen, seinen Zwillingsbruder und dessen Freundin beinahe rund um die Uhr völlig verknallt um sich zu haben, selbst aber der ewige Single zu sein? Nicht so gut offenbar, denn Bill Kaulitz wollte sich jetzt bei der US-Dating-App "Raya" anmelden, um seinen Beziehungsstand kurz- oder mittelfristig endlich mal zu ändern.

Daraus wird aber vorerst nichts - zumindest nicht auf diesem Wege. Die App, die bekannt dafür ist, zahlreiche Prominente im Portfolio zu haben, erteilte Bewerber Bill Kaulitz eine Absage und setzte ihn lediglich auf die Warteliste. Das postet der 29-Jährige jetzt ganz offen und mit vielen traurigen Emojis in seiner Instagram-Story.

Screenshots verboten

Aber der Aufnahmeprozess soll tatsächlich nicht ganz einfach sein. Die Homepage verrät jedenfalls nicht viel, doch man glaube an Individualität und Kreativität, und jeder User dürfe sich frei entfalten. Wer aufgenommen werden will, muss eine Empfehlung von einem anderen Mitglied bekommen und eine gewisse Anzahl an Instagram-Followern vorweisen können. Dann entscheidet ein Ausschusskomitee, ob der Interessent zugelassen oder abgelehnt wird. Unter den Mitglieder sollen Leute wie Kelly Osbourne, Courtney Cox und Patrick Schwarzenegger sein. So ganz genau aber weiß das niemand, denn weder sind Screenshots erlaubt, die außerhalb des elitären Kreisen viral gehen könnten, noch sprechen die Promis gern öffentlich über dieses Thema.

Anders als Bewerber Bill Kaulitz, der nun sichtlich enttäuscht ist. Immerhin lernten sich über "Raya" schon Promi-Paare wie Bonnie Strange und der Vater ihres Kindes Leebo Freeman kennen. Aber wir wissen ja alle, wie diese Geschichte ausgegangen ist: Mit einem Betrug im legendären Berliner Sex-Club "Kit Kat" und einer Schlammschlacht bei Instagram. Vielleicht ist zumindest das ein kleiner Trost für den Tokio-Hotel-Sänger.

Quelle: n-tv.de