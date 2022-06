Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums überreicht der Erzbischof von Canterbury der 96-Jährigen ein besonderes Kreuz als Anerkennung für ihren Dienst. Nachdem beide an dem Dankgottesdienst der Monarchin nicht teilnehmen konnten, erfreut Royal-Fans ein Detail des Treffens besonders.

Royal-Fans dürften dies als gutes Zeichen bewerten: Queen Elizabeth II. hat Justin Welby auf Schloss Windsor begrüßt und musste dabei nicht ihren Gehstock zu Hilfe nehmen. Der Erzbischof von Canterbury stattete der Monarchin, die ein cremefarbenes Kleid mit rosafarbenen Blumenmuster trug, einen Besuch ab, um ihr ein Geschenk zum 70. Thronjubiläum zu überreichen.

In einem Instagram-Post der Royal Family heißt es, dass der Erzbischof der Queen ein besonderes Canterbury-Kreuz "in Anerkennung ihres Dienstes für die Church of England in über siebzig Jahren" überreicht habe. Welby hatte zuletzt den Jubiläumsgottesdienst am 3. Juni in der St.-Pauls-Kathedrale für Queen Elizabeth II. aufgrund einer Corona-Infektion verpasst.

Die Monarchin selbst war bei dem Dankgottesdienst nach der "Trooping the Colour"-Parade auch nicht anwesend und wurde von ihrer Familie vertreten. "Die Königin hat die heutige Geburtstagsparade sehr genossen, aber sie hat sich etwas unwohl gefühlt", teilte der Palast damals mit. Die Queen, die bereits mehrmals mit Gehstock auftrat, musste in letzter Zeit bereits mehrere offizielle Termine aufgrund von Mobilitätsproblemen absagen.

Königin Elizabeth II. ist inzwischen die am zweitlängsten auf dem Thron sitzende Monarchin der Moderne. Wie der Sender Sky News und die Boulevardzeitung "Daily Express" ausgerechnet haben, befindet sich die 96-Jährige bei ihrer Regentenzeit nun auf Augenhöhe mit dem thailändischen König Bhumibol Adulyadej (1927-2016). Der war bis zu seinem Tod für 70 Tage und 126 Tage Regent seines südostasiatischen Landes.

Getoppt wird die Queen damit in der Liste der Monarchen souveräner Staaten nur noch von Ludwig XIV. (1638-1715): Der französische "Sonnenkönig" saß nach seiner Krönung als Vierjähriger im Jahr 1643 stolze 72 Jahre und 110 Tage auf dem Thron. Ihn würde die Königin somit erst 2024 einholen.