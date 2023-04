Hollywood-Star Rachel McAdams hat in einem Interview enthüllt, dass sie Rollen in den Blockbustern "Iron Man", "Casino Royale" und "Der Teufel trägt Prada" abgelehnt habe. Deswegen habe sie sich "schuldig gefühlt", aber Reue empfindet sie wohl nicht.

Hollywood-Star Rachel McAdams überrascht mit Einblicken in ihre verpassten Filmangebote. Dem US-Modemagazin "Bustle" verriet die 44-Jährige, dass sie zur Mitte der 2000er Jahre hochkarätige Rollen in den Erfolgsfilmen "Iron Man", "James Bond 007: Casino Royale", "Mission: Impossible III", "Der Teufel trägt Prada" sowie "Get Smart" abgelehnt habe. In besagtem Zeitraum kehrte die gefragte Schauspielerin Hollywood den Rücken zu, um zwei Jahre abseits des Ruhms in ihrem Heimatland Kanada zu verbringen.

Alle fünf genannten Blockbuster-Filme erschienen zwischen 2006 und 2008 in den Kinos - und wurden zu riesigen Erfolgen. So etablierte "Casino Royale" Daniel Craig als nächsten James Bond, und hauchte der langlebigen Agenten-Filmreihe neues Leben ein. "Iron Man" mit Robert Downey Jr. läutete nicht weniger als das große Marvel Cinematic Universe auf der Kinoleinwand ein - und damit die nach den reinen Einspielergebnissen erfolgreichste Filmreihe der bisherigen Kinogeschichte.

"Passte nicht zu meiner Persönlichkeit"

McAdams erklärte dann auch bezüglich ihrer damaligen Rollenauswahl: "Ich fühlte mich schuldig, aus den Möglichkeiten, die mir gegeben waren, keinen Nutzen zu ziehen, denn ich wusste, dass ich in solch einer glücklichen Situation war". Ihre mehrjährige Schauspielpause und die dadurch verpassten Rollen scheint McAdams rückblickend dennoch nicht zu bereuen. Denn wie die Darstellerin und zweifache Mutter weiter ausführte, habe sie auch gewusst, "dass es nicht ganz zu meiner Persönlichkeit passte und zu dem, was ich brauchte, um gesund zu bleiben".

Zu Beginn der 2000er Jahre war McAdams an der Seite von Ryan Gosling im romantischen Drama "Wie ein einziger Tag" (Originaltitel: "The Notebook", 2004) sowie mit dem Teenie-Klassiker "Girls Club - Vorsicht bissig!" (Originaltitel: "Mean Girls", 2004) weltbekannt geworden. Im Jahr 2016 wurde McAdams dann doch noch Teil des Marvel Cinematic Universe. In "Doctor Strange" sowie der Fortsetzung "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022) spielte sie an der Seite von Benedict Cumberbatch die Figur Dr. Christine Palmer.