In acht Harry-Potter-Filmen spielt Daniel Radcliffe den wohl bekanntesten Zauberschüler. In der Hauptrolle wurde der britische Schauspieler weltberühmt. Doch rückblickend findet der 31-Jährige seine Auftritte in den ersten Teilen sehr beschämend.

Als Zauberlehrling Harry Potter schrieb Daniel Radcliffe vor rund 20 Jahren Filmgeschichte. Heute, mit 31 Jahren, blickt der Brite aber offenbar weniger positiv auf diese Zeiten zurück. In einem Interview mit "Der Herr der Ringe"-Star Elijah Wood für das Magazin "Empire", aus dem die britische "Daily Mail" zitiert, verrät er, dass er sich in den ersten Teilen der erfolgreichen Filmreihe "sehr peinlich" finde.

"Ich schäme mich natürlich sehr für einige meiner Auftritte", gibt Radcliffe zu. "Es ist schwer, meine Beziehung zu 'Harry' von meiner Beziehung zu den Filmen als Ganzes zu trennen." Auch wenn es ihm heute schwerfalle, sich als junger Harry Potter zu sehen, werde er dennoch immer mit der Rolle verbunden sein. "Ich bin unglaublich dankbar für die Erfahrung. Es hat mir gezeigt, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen möchte. Früh herauszufinden, was man liebt, ist wirkliches Glück."

Von 2001 bis 2011 verkörperte Daniel Radcliffe den heranwachsenden Zauberlehrling Harry Potter. Durch die insgesamt 8 Filme wurde der britische Schauspieler einem Millionenpublikum bekannt.