"Ich fühl' mich heut' so leer. Ich fühl' mich Brandenburg", textete eins der Kabarettist und Sänger Rainald Grebe. So würde er den Song heute aber nicht mehr schreiben. Seine Krankheit hat ihm offenbar die Perspektive anderer bewusster gemacht. Der Künstler gibt einen Statusbericht, wie es ihm geht.

Der Kabarettist und Sänger Rainald Grebe würde das Lied "Brandenburg", das ihn bekannt machte, heute nicht noch einmal schreiben. Das sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Grebe führt dies unter anderem auf die Autoimmunerkrankung Vaskulitis zurück, an der er seit 2014 leidet und die mehrere Schlaganfälle und lange Klinikaufenthalte nach sich zog: "Aus der Krankheit folgt, dass man für andere mehr Verständnis hat", sagte Grebe.

Früher habe er "mehr Kanten gesetzt", sagte Grebe. "Das macht ein Lied manchmal schön. 'Brandenburg' zum Beispiel bestand ja darin, etwas runterzumachen. Jetzt sehe ich Brandenburg eher aus der Perspektive derer, die in Brandenburg wohnen, arbeiten und Probleme haben. Das ist schwieriger", so der Songwriter. "Sich in Leute hineinzuversetzen, macht milder. 'Brandenburg' würde ich heute nicht mehr schreiben."

Ohnehin habe er das Bundesland zur Entstehungszeit des Liedes noch gar nicht richtig gekannt, so der 52-Jährige. "Ich bin nur durchgefahren. Welcher Wessi kennt das schon?!" In dem Lied heißt es unter anderem: "In Brandenburg, in Brandenburg / ist wieder jemand voll durch die Allee gegurkt / Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg?"

Grebe, der am 29. Juli ein Konzert in der Berliner Waldbühne gibt, sagte dem RND mit Blick auf seine Krankheit weiter: "Ich bin jetzt immer am Tropf in der Charité, ich muss Tabletten fressen. Außerdem mache ich jetzt eine Therapie, während der ich alle zwei Monate für eine Woche im Krankenhaus verschwinde und mich volllaufen lasse mit irgendwelchen Medikamenten. Zu Hause spritze ich mich selbst. Es ist schon scheiße."