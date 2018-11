Unterhaltung

Komplett daneben: Rita Ora blamiert sich bei Playback-Auftritt

Rita Ora tritt bei der alljährlichen "Macy's Parade" zu Thanksgiving in New York auf. Allerdings wird dort aus technischen Gründen nicht live gesungen, was nur auffällt, weil Ora komplett die Kontrolle über ihre Lippen verliert.

Jahr für Jahr zieht die "Macy's Parade" zu Thanksgiving durch New York. Unzählige Menschen stehen dann am Straßenrand, erfreuen sich an dem bunten Treiben auf den phantasievoll geschmückten Wagen und feiern die gebuchten Show-Acts. Zudem verfolgen Millionen weitere Zuschauer das Spektakel an den Fernsehgeräten.

Unter den musikalischen Gästen war dieses Mal Rita Ora, doch bei ihrem Auftritt lief nichts so wie geplant, was zahlreiche gemeine Kommentare bei Twitter hervorbrachte. Es war leider nicht zu übersehen, dass ein Playback abgespielt wurde und die 27-Jährige dazu nur ihre Lippen bewegte. Nicht in einer Sekunde schienen die allerdings mit ihrem Song "Let You Love Me" in Einklang.

"Live-Auftritt technisch nicht möglich"

Jetzt eilt ihr Kollege John Legend zur Hilfe und klärt die Situation bei Twitter auf. Auch er war bei der "Macy's Parade" dabei, auch er musste Playback singen. Nun erklärt er: "Fun Fact. Während dieser Parade müssen wir alle Playback singen." Die Festwagen seien nicht in der Lage, die Soundanforderungen für einen Liveauftritt zu erfüllen, schreibt er und fügt hinzu: "Bei meinen Shows sind die Vocals zu 100 Prozent live."

Und auch Rita Ora äußerst sich zu dem Vorfall und bedankt sich bei John Legend für seine freundliche Unterstützung. "Es ist ärgerlich, aber was soll's", schreibt sie und versichert, auch bei ihren Shows sei immer alles absolut live.

Quelle: n-tv.de