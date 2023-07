Leandro, Sohn von Robert De Niros Adoptivtochter Drena, wurde nur 19 Jahre alt. Nun gibt die Mutter bekannt, woran er gestorben sein soll. Dem Nachwuchsschauspieler wurden demnach verunreinigte Tabletten zum Verhängnis.

Der Enkel von Hollywoodstar Robert De Niro ist offenbar durch gepanschte Tabletten gestorben. Das teilte De Niros Adoptivtochter Drena auf ihrer Instagram-Seite mit. Am 3. Juli war der Tod ihres Sohnes Leandro bekannt geworden. Erst kurz zuvor war er 19 Jahre alt geworden.

"Jemand hat ihm mit Fentanyl versetzte Pillen verkauft", schreibt Drena De Niro. Damit antwortete sie auf eine Frage unter dem Posting, in dem sie Leandros Tod verkündet hatte. Die Dealer hätten gewusst, dass die Pillen gepanscht sind, ist sich die 51-Jährige sicher. "Aber sie haben sie trotzdem an ihn verkauft", fügt sie hinzu.

"Mein Sohn ist für immer fort", wolle sie alle wissen lassen, die so etwas verkauften und kauften, erklärt die trauernde Mutter. Fentanyl ist eine künstlich hergestellte Droge. Der Stoff ist rund 50-mal stärker als Heroin und in den USA weit verbreitet. US-Rapper Coolio war 2022 ebenfalls an einer Überdosis Fentanyl gestorben. Seit Leandros Tod postet Drena De Niro viele Bilder und erinnert sich an die schöne Zeit mit ihrem Sohn.

Freud und Leid für Robert De Niro

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Für Robert De Niro liegen in diesem Jahr Freud und Leid nah beieinander. Erst am 6. April war sein siebtes Kind, Tochter Gia, zur Welt gekommen. Nur wenige Wochen später trauert er um seinen Enkel. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkelsohnes Leo", erklärte der Schauspieler in einem Statement, aus dem unter anderem das Branchenmagazin "Deadline" zitierte. Die Familie sei "sehr dankbar für die Beileidsbekundungen", die sie erreicht hätten. Man bitte nun allerdings um Privatsphäre, um trauern zu können.

Leandro De Niro Rodriguez wollte in die Fußstapfen seines berühmten Großvaters treten. 2018 hatte er eine kleine Rolle im Film "A Star Is Born".

Seine Mutter Drena arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Sie ist die älteste Tochter von Robert De Niro, die er in seiner Ehe mit Diahnne Abbott adoptiert hatte. Aus der Beziehung ging zudem Sohn Raphael (46) hervor. Die Zwillinge Aaron und Julian (27) stammen aus einer Partnerschaft Robert De Niros mit Toukie Smith. Mit seiner Ex-Frau Grace Hightower hat er Sohn Elliott (25) und Tochter Helen (11). Die kleine Gia stammt von Robert De Niros aktueller Partnerin Tiffany Chen.