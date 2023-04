Früher haben sie gemeinsam Bücher geschrieben. Doch seit Robert Habeck eine steile politische Karriere gemacht hat, bleibt dafür keine Zeit mehr. Nicht der einzige Grund, weshalb seine Frau Andrea Paluch ihn vermisst, wie sie nun einräumt. Dennoch ruft sie ihm zu: "Mach mal weiter."

Als Bundeswirtschaftsminister hat Robert Habeck zweifelsohne nicht gerade den gemütlichsten Job in der Ampel-Koalition inne. Seit die Regierung vor knapp eineinhalb Jahren ihr Amt angetreten hat, steht der Grünen-Politiker nahezu täglich im Feuer. Dabei hat natürlich auch der 53-Jährige ein Privatleben, zu dem neben seiner Ehefrau Andrea Paluch auch noch vier Söhne gehören. Aber viel Zeit bleibt ihm dafür wohl gerade nicht mehr, wie Äußerungen Paluchs im NDR-Format "DAS!" nahelegen.

Fürs Eheleben bleibt Robert Habeck gerade nicht so viel Zeit. (Foto: picture alliance/dpa)

Ihr Mann führe momentan ein äußerst hektisches Leben, in dem kaum Zeit für längere Gespräche bleibe, plauderte die Autorin in der Fernsehsendung aus. "Er kam aus Kolumbien, ich habe Hallo gesagt, dann ist er nach Japan", schilderte sie etwa eine typische Szene in ihrer Ehe.

Die 52-Jährige machte keinen Hehl daraus, dass sie Robert Habeck vermisst. Nicht nur als ihren Ehemann, sondern auch als Sparringspartner beim Schreiben von Büchern. "Allein schreiben ist nicht so freudvoll. Zusammen haben wir viel gelacht, uns motiviert, kritisiert", so Paluch. Das Paar hatte ab 2001 mehrere Romane wie "Hauke Haiens Tod", "Der Schrei der Hyänen" oder "Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf" gemeinsam verfasst.

"Gemacht für die Politik"

Gleichwohl brachte Paluch auch ihr Verständnis für die aktuelle Situation zum Ausdruck. "Robert ist gemacht für die Politik. Als Ehefrau sag' ich zu ihm: 'Bleib mal wieder zu Hause.' Als Wählerin sage ich: 'Mach mal weiter'", machte sie deutlich.

Aber nicht nur ihr Mann, auch ihre Söhne, die inzwischen von Zuhause ausgezogen sind, fehlen der Autorin. "Die letzten zwei Jahre vor seinem Auszug habe ich meinen jüngsten Sohn auf die Backe geküsst und mir gesagt: Das war vielleicht das letzte Mal", erinnerte sie sich im TV-Interview.

Paluch und Habeck hatten sich während des Studiums kennengelernt und 1996 geheiratet. Zwei der Kinder, die das Paar in der Folge bekam, sind Zwillinge.