Ihre Hits "The Best", "Proud Mary" und "Private Dancer" machen sie weltberühmt - über 50 Jahre begeistert Tina Turner Menschen auf den Bühnen dieser Welt. Im Privaten muss sie viel durchstehen, gewinnt aber auch viel. Nun ist die legendäre Sängerin im Alter von 83 Jahren gestorben.

Rock-Legende Tina Turner ist tot. "Mit großer Trauer geben wir den Tod von Tina Turner bekannt", heißt es in einer über Turners Öffentlichkeitskanäle geteilten Mitteilung. "Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Leidenschaft für das Leben verzauberte sie Millionen Fans auf der ganzen Welt und inspirierte die Stars von morgen." In einem Statement eines Sprechers heißt es mehreren Medien zufolge, die 83-Jährige sei nach langer Krankheit in ihrem Zuhause in Küsnacht in der Schweiz verstorben.

Tina Turner, mit bürgerlichem Namen Anna Mae Bullock, wuchs im Südstaatennest Nutbush in Tennessee in einer Baumwollpflücker-Familie auf. Als Mädchen sang sie im Gospelchor, ehe der acht Jahre ältere Gitarrist Ike Turner sie entdeckte. Er formte die "Ike and Tina Turner Revue". Mit ihrer ersten Single "Fool in Love" stürmten sie 1960 die Hitparaden. Es folgten Hits wie "River Deep - Mountain High" und "Nutbush City Limits". 1969 schafften sie den Durchbruch mit ihrem Auftritt im Vorprogramm der Rolling Stones.

Licht und Schattenseiten ihres Lebens

Die beiden hatten 1962 geheiratet, Ike stellte sich als brutaler Ehemann heraus. Sie schaffte es erst 1976, ihn zu verlassen. Um die Scheidung schnell hinter sich zu bringen, gab sie alle finanziellen Ansprüche auf. Sie habe Jahrzehnte gebraucht, um ihm zu vergeben, sagte sie viel später. Ike Turner starb 2007.

Turner füllte Säle und Stadien der Welt. Als sie 1988 in Rio de Janeiro vor mehr als 180.000 Zuschauern sang, kam das Riesenpublikum ins Guinness-Buch der Rekorde. In Deutschland sang sie zuletzt 2009 vor Hunderttausenden Fans in Köln, Berlin, Hamburg und München. Es ist ihre letzte Tour - die zum 50. Bühnenjubiläum.

Seit Mitte der 90er Jahre lebte Turner am Zürichsee - zusammen mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach, den sie Mitte der 80er Jahre kennenlernte und 2013 heiratete. Turner hatte zwei leibliche Söhne, die mit 59 und 62 Jahren vor ihr gestorben sind. Sie selbst hatte Darmkrebs und Nierenversagen. Ihr Mann spendete ihr 2017 eine seiner Nieren. In der Autobiografie "My Love Story" berichtete sie 2019 über viele schmerzhafte Erfahrungen im Leben, würdigte Bach aber als ihren Retter und die größte Liebe ihres Lebens.