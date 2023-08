Normalerweise gehört Roland Kaiser nicht zu den Stars, die ihre Familie mit ins Rampenlicht nehmen. Nun jedoch macht der Schlagerstar mal eine Ausnahme. Auf den Familien-Schnappschüssen, die er veröffentlicht, sind auch seine Enkel zu sehen.

Roland Kaiser hat seinen Fans seltene Einblicke in seine Familie gewährt. Der Schlagersänger postete auf seinem offiziellen Facebook-Account Bilder von einer "Tour-Pause" aus seinem Haus in Münster.

Zu Gast sind sein Sohn Jan, dazu Stiefsohn Tim und dessen Frau Annika. Außerdem ist Kaisers "guter Freund", der Unternehmer Thomas Hagedorn, zu sehen.

Die Stars auf den privaten Bildern sind aber die Enkel des 71-Jährigen. Die kleine Mia sitzt auf einem Schnappschuss auf dem Schoß ihres Opas. Mit beiden Händen zerknautscht sie sein Gesicht. Auf einem anderen Bild ist Mia mit ihrem kleinen Bruder Mats zu sehen. Allerdings sind die beiden nur aus großer Entfernung in einer Spielecke im Garten zu erkennen.

Roland Kaiser hat seine Enkel bisher größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Im Dezember 2019 verriet Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter", dass der "Santa Maria"-Sänger schon Opa sei. Welches seiner Kinder ihn zum Großvater gemacht hatte, gab Kaiser damals nicht bekannt. Heute ist klar, dass Stiefsohn Tim und dessen Gattin Annika die Eltern von Mia und Mats sind.

"Die kleine Kaiserin"

Im März dieses Jahres teilte Kaiser auf Instagram erstmals ein Bild mit seiner Enkelin. "Die kleine Kaiserin zu Besuch bei Opa Roland in Oberhausen", schrieb er dazu. Zu sehen war, wie Mia an der Hand ihres Großvaters am Rande eines Konzerts durch den Backstage-Bereich lief. Ihr Gesicht war dabei jedoch nicht zu erkennen.

Roland Kaiser hat drei leibliche Kinder. Aus seiner zweiten Ehe mit Schauspielerin Anja Schüte stammt Sohn Henrik. Mit seiner dritten Frau Silvia Keiler hat er Sohn Jan und Tochter Annalena. Die 24-Jährige betreibt zusammen mit ihrem Vater die Künstleragentur Kaiser & Kaiser. Stiefsohn Tim stammt aus Silvias erster Ehe.

Musikalisch startet Roland Kaiser in diesen Tagen wieder voll durch. Erst vor rund einem Monat setzte er die Tradition seiner "Kaisermania"-Konzerte mit fünf Auftritten in Dresden fort. Parallel dazu erschien eine neue Version seines Albums "Perspektiven. Im kommenden Jahr feiert der Sänger mit einer Tour unter dem Motto "RK 50 / 50 Jahre - 50 Hits!" ein herausragendes Jubiläum: Ein halbes Jahrhundert steht er dann bereits auf der Bühne.