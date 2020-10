"I Can See Clearly Now"

"I Can See Clearly Now" Sänger Johnny Nash gestorben

Am Dienstag erliegt nicht nur Rock-Legende Eddie van Halen seinem Krebsleiden. Auch der US-Sänger Johnny Nash stirbt. Bekannt wurde er in den 1970er-Jahren mit dem Radiohit "I Can See Clearly Now".

Der mit seinem Hit "I Can See Clearly Now" weltweit bekannt gewordene US-Musiker Johnny Nash ist tot: Der Sänger und Texter starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Texas. "Er war ein wunderbarer Vater und Familienmensch", sagte sein Sohn Johnny Jr. der Website TMZ. "Er liebte Menschen und die Welt."

Nash feierte zunächst 1958 mit einem Cover des Doris-Day-Songs "A Very Special Love" einen ersten Charterfolg. Sein berühmtestes und selbst geschriebenes Lied "I Can See Clearly Now" stürmte dann 1972 auf Platz eins der Billboard-Hitliste, blieb dort für vier Wochen und verkaufte sich über eine Million Mal. Doch nach der Veröffentlichung des Albums "Here Again" im Jahr 1986 wurde es still um den gebürtigen Texaner.

Erst drei Jahre später wurde er mit "Tears on My Pillow" erneut erfolgreich. Nash war laut seiner Website der erste nicht-jamaikanische Sänger, der auf der Karibikinsel Reggae-Musik aufnahm. Er wurde in Houston geboren und begann seine Karriere Ende der Fünfzigerjahre als Sänger und Schauspieler.

Mitte der Sechziger zog er nach Jamaika und wandte sich dem Reggae zu. Nash erzielte auch Hits mit seiner Version von Bob Marleys "Stir It Up" und "There Are More Questions Than Answers".