Sänger Sasha ist unter die Autoren gegangen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Julia Röntgen hat der 51-Jährige ein Kinderbuch geschrieben, das dieser Tage erscheint. Für das dazugehörige Hörbuch setzen sich die zwei nun sogar selbst ans Mikrofon.

Sänger Sasha und seine Frau Julia Röntgen bringen ihr erstes Kinderbuch "Toto und der Mann im Mond" heraus. Gleichzeitig erscheint am 28. Juli auch das erste Kinderlieder-Album des Sängers, das zu jedem Kapitel einen passenden Song enthält.

Schon häufiger hat Sasha mit und für Kinder gearbeitet, zum Beispiel als Coach bei "The Voice Kids". Nun präsentiert er zusammen mit seiner Ehefrau ein Kinderbuch. Das Paar hat einen vierjährigen Sohn, durch den die Idee für das Buch entstanden ist. Auch die Hauptfigur Toto ist an ihren Sohn Otto angelehnt. In zehn Geschichten beantwortet das Autorenpaar viele Fragen, die Kinder vor dem Einschlafen haben. Zum Inhalt heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung: "Jede Nacht träumt Toto vom Mond und das Beste ist, mit seiner Rakete kann er sogar direkt dorthin fliegen! Umgeben vom Weltraum gilt es Abenteuer zu bestehen und witzige Momente zu erleben."

Julia Röntgen und Sasha bezeichneten das Buch auf ihren Instagram-Seiten als "Herzensprojekt". Sie schrieben: "Taucht ein in eine Welt voller Fantasie und Musik." Zudem verriet das Paar bereits, dass es auch ein Hörbuch geben wird. Es sei "ideal fürs Einschlafen".

Das Hardcover-Buch umfasst 128 Seiten und richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Es erscheint am 28. Juli im Hamburger Carlsen-Verlag. Matthias Derenbach hat die Geschichten illustriert.