Das C steht für Charles und da R für Rex - also König.

Das "ER"-Monogramm der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist in Großbritannien noch allgegenwärtig: auf Briefen zum Beispiel. Nach und nach soll es aber gegen das Symbol des neuen Königs ausgetauscht werden.

Es ist ein Symbol, das die neu angebrochene Ära des Vereinigten Königreichs optisch prägen wird: Der Buckingham-Palast hat das offizielle Monogramm von König Charles III. vorgestellt. Es besteht aus einem C für Charles, einem R für Rex (lateinisch für König), der Ziffer III innerhalb des Buchstabens R und dem Symbol der Krone.

An diesem Dienstag will die Poststelle im Buckingham-Palast den ersten Brief mit dem neuen Monogramm frankieren. Jährlich fertigt das Amt rund 200.000 Postsendungen des Palasts ab, darunter viele Einladungen oder Antwortschreiben auf Grußkarten oder Briefe. Das Monogramm, auf Englisch als Cypher bekannt, wird in den kommenden Monaten und Jahren außerdem auf Regierungsbehörden, staatlichen Dokumenten und Briefkästen erscheinen.

Allerdings dürfte es sich noch lange Zeit hinziehen, bis das "ER"-Monogramm von Charles' Mutter Queen Elizabeth II. aus dem Bild der britischen Städte verschwinden wird. Das Monogramm wird erst nach und nach ersetzt, wenn etwa Briefkästen ohnehin ausgetauscht werden.

Die ersten Banknoten mit dem Bild des neuen Königs Charles III. werden allerdings erst Mitte 2024 im Vereinigten Königreich in Umlauf gebracht, wie die Bank of England am Dienstag bekanntgab. Vorgestellt werden soll das Porträt demnach aber schon Ende dieses Jahres. Das Konterfei des Monarchen werde auf neue 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Scheine gedruckt, teilte die Zentralbank des Vereinigten Königreichs mit. Sonst würden "keine weiteren Änderungen vorgenommen". Die alten Banknoten mit dem Konterfei der Queen bleiben den Angaben zufolge weiter in Umlauf und werden nur bei Beschädigung aus dem Verkehr gezogen, um auf Wunsch des Königshauses "die ökologischen und finanziellen Auswirkungen des Monarchenwechsels zu minimieren".