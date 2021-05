Der Sommer lässt weiter auf sich warten, und so zittern sich die Menschen in Deutschland durch den Mai. Wenn die Temperaturen dann doch plötzlich mal die 20-Grad-Marke übersteigen, fallen hier und da schon mal die Hüllen. So auch bei Sylvie Meis.

Das Wetter lässt aktuell angesichts des Datums tatsächlich ziemlich zu wünschen übrig. Meist ist der Himmel verhangen, die Sonne bahnt sich nur selten einen Weg durch die Wolkendecke. Geschieht das dann doch einmal und die Temperaturen steigen in die für diese Jahreszeit sonst üblichen Höhen, zieht es die Menschen ins Freie. Wer wegen der Pandemie doch lieber daheim bleibt, sonnt sich stattdessen auf Balkon oder Terrasse, sofern verfügbar. Und eben diesen Weg hat auch Sylvie Meis eingeschlagen.

Bei Instagram lädt sie ein Video hoch, dass sie beim Sonnenbaden zeigt. Das Model liegt auf einer Liege samt gestreiftem Handtuch und trägt einen schwarzen Bikini. Dazu schreibt die 43-Jährige: "Wenn das Wetter in Deutschland unerwartet gut ist". Die gebürtige Holländerin hat das sonnige Wochenende in einem Luxus-Resort vor den Toren Hamburgs mit einem Schampus in der Hand und einer Sonnenbrille auf der Nase am Pool verbracht.

Ihren 1,4 Abonnenten gefällt, was sie sehen. Vor allem für ihren perfekten Körper, dem der Corona-Lockdown offenbar so gar nichts anhaben konnte, erhält Sylvie Meis in den Kommentaren jede Menge Komplimente. "Wow, Hammer-Body" und "Du bist so wunderschön" ist dort zu lesen. Manchen verschlägt es glatt die Sprache, sie versuchen, ihrer Meinung mit Emojis Ausdruck zu verleihen.

Dass Sylvie Meis auf ihr Aussehen achtet, liegt natürlich auch an ihrem Beruf. Eben erst hat sie ein Fotoshooting für eine Kosmetikfirma absolviert. Beim Interview mit RTL brach sie dann kürzlich allerdings in Tränen aus, weil sie ihren Sohn Damián vermisst, der seit dem vergangenen Sommer bei seinem Vater Rafael van der Vaart in Dänemark lebt. Kurzbesuche sind aufgrund der aktuellen Corona-Lage leider nicht möglich. Umso mehr freut es die Fans von Sylvie Meis nun wohl, dass es ihr emotional offenbar wieder besser geht.