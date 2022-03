Egerton kündigte an, dass er bei der nächsten Vorstellung wieder auf der Bühne stehen werde.

Am vergangenen Samstag sorgt Schauspieler Taron Egerton für einen Schreckmoment: Der Star aus "Rocketman" bricht während einer Theaterpremiere mitten auf der Bühne zusammen. In den sozialen Medien beruhigt er nun seine Fans und scherzt sogar über den Zwischenfall.

Bei der Uraufführung des Theaterstücks "Cock" am vergangenen Samstag in London brach Taron Egerton überraschend auf der Bühne zusammen. Bei Instagram hat sich der Schauspieler, der durch die Filme "Rocketman" und "Kingsman" Bekanntheit erlangte, nun zu Wort gemeldet und seine rund 2,5 Millionen Follower beruhigt. Der 32-jährige Brite kann über den Vorfall sogar schon wieder Witze machen.

In "Rocketman" spielte Egerton den Musiker Elton John. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

"Mir geht es absolut gut", schreibt Egerton in seiner Instagram-Story. Von dem Zusammenbruch habe er nur winzige Blessuren davongetragen: "Ich habe lediglich einen schmerzenden Nacken und ein in Mitleidenschaft gezogenes Ego, ansonsten ist alles gut." Das britische Boulevardblatt "The Sun" berichtete, dass ein Arzt aus dem Publikum sich sofort um Egerton gekümmert habe. Es sei dem Schauspieler zwar gut gegangen, für den Rest der Vorstellung musste aber dennoch Joel Harper Jackson als Zweitbesetzung einspringen.

Schnell zurück auf die Bühne

Schon für die Aufführung am heutigen Montag wolle Egerton dann aber wieder selbst auf der Bühne stehen. "Anscheinend soll man eigentlich die ganze Vorstellung durchziehen und nicht nur drei Viertel davon", schrieb er. "Deshalb werde ich morgen Abend mit aller Macht zurück sein."

Taron Egerton könne dem Vorfall inzwischen gar etwas Positives abgewinnen: "Ich würde es zu schätzen wissen, wenn jeder, der in der vergangenen Nacht im Theater war, sagen könnte, dass ich eine hingebungsvolle, elektrifizierende Performance gegeben habe, die mein Körper schlichtweg nicht aushalten konnte und aufgab", scherzte er in seiner Instagram-Story.