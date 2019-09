Sie zählen zu den erfolgreichsten deutschen Popbands der 90er Jahre. Dann folgt eine spektakuläre Trennung. 2005 versuchen sie es mit einem Comeback und scheitern. Jetzt ein neuer Anlauf: Tic Tac Toe kehren zurück auf die Bühne. Warum? Vielleicht nur für den Kick für den Augenblick.

Die deutsche Band Tic Tac Toe ("Ich find dich scheiße") will 2020 auf die Bühne zurückkehren. Derzeit werde am Tourplan gearbeitet, sagte ein Sprecher des Tourveranstalters MPM Music aus Timmendorfer Strand bei Lübeck.

Ein genaues Datum für das Comeback steht nach Angaben von MPM noch nicht fest. Unklar sei auch noch, in welcher Besetzung die Band zurückkomme, sagte der Sprecher - ob also das Originaltrio wieder an Bord sei oder womöglich ein neues Mitglied die Band komplett mache, wie das Magazin "Gala" berichtete.

Vor laufenden Kameras stritten sich die drei Sängerinnen. Danach ging das Trio jahrelang getrennte Wege. (Foto: picture-alliance / dpa)

Tic Tac Toe zählte mit über fünf Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten deutschen Popbands der 90er Jahre. Gemeinsam gewannen sie mehrere Preise, unter anderem einen Echo für den Hit des Jahres. Zu ihren bekanntesten Liedern zählen "Warum", "Mr. Wichtig" oder "Verpiss dich". 1997 kam es nach nur zwei Jahren zur spektakulären Trennung: Vor laufender Kamera stritten sich die Bandmitglieder Jazzy, Ricky und Lee bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

"Du machst uns alles kaputt!"

Der Auftritt sollte für lange Zeit ihr letzter sein. Sie diskutierten und machten sich gegenseitig Vorwürfe. "Ihr könnt echt gut lügen", warf etwa Ricky den beiden anderen Sängerinnen vor. Als Lee dabei war, den Raum zu verlassen, sagte sie zu Ricky den wohl markantesten Satz der Pressekonferenz: "Wenn wir wirklich Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen! Du machst uns alles kaputt!" Danach verließ Ricky die Band.

Zwischen 1999 und 2000 gab es ein Comeback ohne Ricky, dafür mit Sara. Die Band veröffentlichte unter dem Namen Sara @ Tic Tac Toe ein Album, das allerdings nicht so erfolgreich war, wie die beiden früheren Alben "Tic Tac Toe" und "Klappe die 2te". 2005 kehrte die Band in der alten Besetzung zurück. Nach zwei Jahren scheiterte das Comeback allerdings wegen zu geringer Nachfrage.