Im Sommer teilt Sänger Bono mit, dass er einen Halbbruder hat. Nun verrät der 62-Jährige, dass er den Mann jahrzehntelang für seinen Cousin hielt. Dem Geheimnis sei er vor 22 Jahren selbst auf die Spur gekommen, berichtet der Musiker.

U2-Frontmann Bono hat ein langjähriges Familiengeheimnis gelüftet: Der Mann, den er 40 Jahre lang für seinen Cousin hielt, ist in Wahrheit sein Halbbruder. Erst im Jahr 2000 fand der Musiker dies selbst heraus. Bereits im Juni hatte er in einem Interview verraten, dass er einen weiteren Bruder aus einer Affäre seines Vaters habe, seine Identität hielt er damals aber noch geheim. Dass es sich um seinen Cousin handelt, enthüllte er nun in einem Interview mit der irischen Zeitung "The Irish Times".

Er habe kurz vor dem Tod seines Vaters Bob erfahren, dass dieser eine Affäre mit seiner Schwägerin, der Schwester von Bonos Mutter Iris, hatte. Aus dieser Liaison stammt Bonos Halbbruder, Scott Rankin. In seinen Memoiren "Surrender: 40 Songs, eine Geschichte", die am 1. November veröffentlicht werden, gibt der Sänger einen näheren Einblick in die verstrickte Familiengeschichte und die komplizierte Beziehung zu seinem Vater.

Eine besondere Verbindung zu seinem Halbbruder habe Bono instinktiv schon gespürt, bevor die Wahrheit ans Licht kam, gibt er im Interview preis. "Die Wahrheit ist, mit Scott hat es sich angefühlt, als seien wir Brüder, lange bevor wir es wussten. Ich liebe Scott und seine Mutter Barbara. Ich muss vorher gewusst haben, dass etwas im Busch war." Auch Scott Rankin selbst, der für das irische Finanzministerium arbeitet, kommt in der "Irish Times" zu Wort. "Ich schätze mich glücklich, dass ich von der Familie mit offenen Armen empfangen wurde."

Vor einigen Tagen sprach Bono bereits über das Geheimnis seiner jahrzehntelangen Ehe mit Gattin Alison. "Es ist ein großer Wahnsinn mit uns", sagte der 62-Jährige dem Magazin "The New Yorker". Es habe etwas mit dem Wissen zu tun, dass man gegen alle Widrigkeiten gemeinsam antrete. "Aber wenn sie mich ernsthaft fragen, würde ich sagen, dass Freundschaft manchmal die romantische Liebe übertreffen kann. Und Freundschaft ist das, was Ali und ich haben", so Bono. Wenn man beides habe, dann sei das etwas Besonderes.