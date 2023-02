Für viele Models ist spätestens mit Anfang dreißig Schuss mit der Karriere. Nicht bei Verona Pooth! Die 54-Jährige sorgt mit einem überraschenden Walk auf der Mailänder Fashion Week für Aufsehen. Gemeinsam mit Star-Designer Philipp Plein schickt sie eine süße Video-Grußbotschaft an ihren Sohn.

Verona Pooth hat Laufsteg-Luft geschnuppert: Bei der Fashionshow von Philipp Plein im Rahmen der Mailänder Fashion Week lief die 54-Jährige für den Designer über den Catwalk. Dabei trug sei einen funkelnden, schwarzen Jumpsuit mit tiefem Ausschnitt, dazu passende Stiefel und einen Cowboyhut als Accessoire in der Hand.

Wie das Promi-Portal "vip.de" berichtet, bekam Pooth vor ihrem Auftritt noch Tipps vom Designer. "Ich finde, du läufst super, Schultern bisschen zurück, bisschen mehr aggressiv, Blick geradeaus nach vorne, keine Zähne zeigen und selbstbewusst wie immer", erklärte er Pooth, die nach ihrem Walk ein positives Fazit zog: "Es hat Spaß gemacht, es war ein großes Kompliment und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen."

Die Moderatorin, Unternehmerin und Schauspielerin, die bereits mit 15 Jahren modelte, kam überraschend zu dem Laufsteg-Job, wie sie zuvor in einer Instagram-Story verriet. Nachdem sie in dem Glitzer-Anzug ein Shooting absolviert hatte, schickte sie gemeinsam mit Plein eine Video-Grußbotschaft an ihren Sohn San Diego. "Deine Mama wird heute Abend neben all den Models laufen und allen die Show stehlen", erklärte der Designer in die Kamera. "Es ist wirklich so, ich bin hier in Mailand und jetzt hat er mich spontan gefragt", bestätigte Pooth ihren Auftritt.

Nach der Fashionshow, bei der unter anderem Rapperin Bia auftrat und Motorräder den Laufsteg entlangfuhren, bedankte sich Plein, der seine Herbst-/Winterkollektion 2023/2024 zeigte, bei Instagram: "Danke Mailand. 7.000 Menschen kamen und sahen, was sie sehen mussten, um es zu glauben. Oben ist es nicht einsam."