Verona Pooth ist zwar viel in den sozialen Medien unterwegs, doch ihre komplette Familie gibt es dort nur selten zu sehen. Anlässlich der Ereignisse in den USA um den brutal getöteten Afroamerikaner George Floyd aber stimmt die 51-Jährige jetzt zu einem Familienfoto nachdenkliche Töne an.

Während die meisten Menschen ihre Solidarität gegenüber dem von einem weißen Polizisten getöteten Afroamerikaner George Floyd beim #blackouttuesday mit schwarzen Bildern zum Ausdruck brachten, regten die dramatischen Ereignisse Verona Pooth zu einem für sie ungewöhnlichen Post an. Bei Instagram lud die 51-Jährige ein Foto ihrer ganzen Familie hoch und richtete unter demselben Hashtag nachdenkliche Worte an ihre Follower.

Neben ihr selbst sind auf dem Bild also noch Ehemann Franjo, der achtjährige Rocco sowie der 16 Jahre alte San Diego zu sehen. Die gebürtige Bolivianerin schreibt dazu: "We are family… Für mich gibt es nichts Schöneres als die wahre Liebe und das Vertrauen meiner Familie. Ich bin so stolz auf meine beiden Jungs, dass sie so weltoffen und tolerant sind. Es gibt nichts Schlimmeres als intolerante, rassistische Menschen, die nie dazu gelernt haben."

"Wie können wir das unseren Kindern erklären?"

Dann bezieht sie sich konkret auf die Ereignisse in Minneapolis: "Es macht mich sprachlos, wütend und mir fehlen die Worte … Wie können wir das unseren Kindern erklären? Warum Menschen so handeln, wie sie handeln?", fragt sie sich und ihre Fans.

"Ich versuche, meinen Kindern zu vermitteln, dass die Welt nur funktioniert, wenn wir alle zusammenhalten. Religion, Hautfarbe, Gender oder Herkunft sollten 2020 keine Rolle mehr spielen. Ich verstehe nicht, warum diese Ungerechtigkeit von der ganzen Welt beobachtet wird und die Verantwortlichen nicht sofort zu 100 Prozent bestraft werden. Wie erklären wir unseren Kindern diese traurige Geschichte? Ich habe einfach keine Worte dafür." Diesen Text schließt sie mit #blackouttuesday.

Unter diesem Hashtag kamen allein auf Instagram bislang mehr als 28 Millionen Posts zusammen. Unter anderem drückten Prominente wie Rihanna, Ariana Grande, Justin Bieber, Aaron Paul, Jake Gyllenhaal, Jennifer Aniston, Dwayne "The Rock" Johnson und Emilia Clarke so ihre Solidarität denen gegenüber aus, die seit dem Tod von Floyd in den USA gegen Rassismus demonstrieren. Künstler wie Drake, The Weeknd und Ryan Reynolds spendeten für verschiedene Organisationen oder Floyds Familie, wieder andere gingen selbst auf die Straße, darunter Ben Affleck, John Cusack und Ariana Grande.