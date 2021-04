20 Jahre nach Heidi Klum ziert ihre Tochter Leni nun das Cover der Modezeitschrift "Glamour". Im Zuge dessen plaudert die 16-Jährige ein wenig aus dem Nähkästchen und spricht ganz offen darüber, in welchen Momenten ihre berühmte Mutter ihr besonders peinlich ist.

Gerade erst machte Leni Klum öffentlich, schon bald ein nächstes Zeitschriften-Cover zu zieren, da spricht sie im Fernsehen über ihren neuen Job und plaudert auch Privates aus. Im VIP-Magazin "red" von Prosieben kommt aber nicht nur die 16-Jährige zu Wort.

"Viele sagen ja, Leni sieht aus wie ich. Aber ich finde das gar nicht. Sie kommt eher nach meiner Mutter", so Heidi Klum in dem Interview, das während des Covershootings für "Glamour" aufgezeichnet wurde. Sogar Oma Erna ist mit dabei und unterstützt ihre Enkelin, deren Antlitz nun dort zu sehen ist, wo das ihrer Mutter vor 20 Jahren erschien.

Während Mutter und Oma die Fragen auf Deutsch beantworten, spricht Leni Klum Englisch. Weil sie sich in Interviews in ihrer Muttersprache wohlerfühle, wie sie erklärt. "Wenn die anderen am Tisch es nicht verstehen sollen, spreche ich meine Mama auch mal auf Deutsch an", so Leni weiter über das Leben im Hause Klum mit ihren drei Geschwistern.

"Sie singt dann ganz laut drauflos"

Als sie gefragt wird, wann ihre Mutter ihr besonders peinlich ist, hat Leni Klum direkt eine Antwort parat. "Wenn sie mich zur Schule bringt, dreht sie die Musik total laut auf, während meine Klassenkameraden vor der Schule stehen und alles sehen und hören können. Sie singt dann ganz laut drauflos, wenn ich die Türe öffne. Das ist mir so peinlich", verrät sie, sagt aber auch, dass das schon länger nicht mehr vorgekommen sei. Schließlich ist sie aufgrund der Corona-Pandemie gerade nicht in der Schule; die haben in den USA geschlossen.

Seit vier Monaten modelt Leni Klum und hat bei Instagram schon mehr als 750.000 Follower. Zuletzt war sie in der aktuellen Staffel von "Germany's next Topmodel" als Gast zu sehen, davor zierte sie gemeinsam mit Heidi Klum das Cover der deutschen "Vogue". Exakt 20 Jahre nach ihrer Mutter ist sie nun auf dem Titelblatt der Jubiläumsausgabe der Zeitschrift "Glamour" abgebildet.

Im Interview mit dem Magazin zum Cover erklärt Leni: "Du brauchst heute keine bestimmten Maße, um Model zu sein. Es haben sich in dieser Hinsicht in den letzten Jahren viele Dinge zum Positiven gewandelt." Zudem spricht sie über die Verantwortung ihrer Generation: "Wir müssen das, was unsere Großeltern und Eltern ignoriert haben, wiedergutmachen und uns um die Erde kümmern. Das betrifft jeden Lebensbereich. (...) Der Klimawandel ist eines der größten Probleme dieses Planeten. Deshalb sollten wir uns alle damit beschäftigen."