Uwe Seeler wird der Spruch zugeschrieben, "erst wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist das Spiel zu Ende oder gewonnen!". Wie weise seine Worte waren, zeigte sich nun einmal mehr am Freitag. Da meldete das ZDF ein Ergebnis der Bundesliga-Partie München gegen Leverkusen. Allerdings nicht das nach dem Abpfiff.

Mehr zum Thema Wildes Topspiel gegen Leverkusen Last-Minute-Elfmeter kostet FC Bayern den Sieg und Platz eins

Noch zwei Mal landet in der Bundesliga-Partie der Ball in einer hektischen Nachspielzeit im Tor. Doch nur einmal zählt der Treffer. Am Ende trennen sich Bayern München und Bayer 04 Leverkusen 2:2 unentschieden und teilen sich die Punkte. Wer sich vor dem Zubettgehen noch im "heute journal" im ZDF über die Auftaktpartie zum des Spieltags informieren wollte, war indes gut bedient, wenn er es mit keinem der beiden Teams hielt.

Denn während der Sender Bayern-Fans beseelt in die Federn schickte, sorgte er bei Bayer-Sympathisanten für leichtes Betrübtsein. Im letzten Nachrichtenblock verkündete Sprecherin Hanna Zimmermann einen 2:1-Triumph für die Bayern. Tatsächlich aber hatte der Deutsche Meister in der 94. Minuten noch den Ausgleich per Elfmeter hinnehmen müssen. Vier Minuten später lag der Ball zwar erneut im Bayer-Tor. Allerdings zählte der Treffer wegen Abseits nicht. Es blieb beim Unentschieden. Und die Wahrheit ist am Ende mal wieder auf dem Platz - und nur da. Wusste schon Alfred Preißler.