Corona-Regeln in Deutschland Isolationspflicht: Wo gilt was?

Im Kampf gegen das Coronavirus herrscht in Deutschland alles andere als Einigkeit: Mehrere Bundesländer preschen bei der Aufhebung der Isolationspflicht vor. Wer sich mit dem Virus ansteckt, muss nicht mehr überall zuhause bleiben. Die ntv.de Karte zeigt, wo in Deutschland aktuell welche Corona-Vorschriften gelten.

Bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland gibt es keine bundesweit einheitliche Strategie. Die Auflagen und Schutzmaßnahmen folgen den Regeln der Länder: Corona-Infizierte in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein müssen sich ab sofort nicht mehr zwingend in Isolation begeben. In diesen drei Bundesländern gelten seit Mitte November neue Corona-Verordnungen.

Die bisher überall in Deutschland für nachweislich positiv Getestete geltende generelle Pflicht zur "häuslichen Absonderung" - also dem Rückzug in die eigenen vier Wände, bis die infektiöse Phase überstanden ist - wurde in den drei genannten Ländern aufgehoben. Die neuen Regelungen auf Landesebene sehen stattdessen weichere Vorgaben wie etwa eine gesonderte Maskenpflicht für Infizierte vor. Die Landesregierungen in Stuttgart, München und Kiel weichen damit allerdings von den ausdrücklichen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ab.

"Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist aus infektiologischer Sicht derzeit vertretbar", begründete der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha das Vorpreschen der drei Länder bei der Aufhebung der Isolationspflicht. In Baden-Württemberg sollen für Betroffene mit Coronavirus-Infektion künftig "absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen" gelten. Wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat und die eigene Wohnung verlassen will, der ist demnach "zum durchgehenden Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar)" verpflichtet.

Grundsätzlich soll gelten: "Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen", wie der Grünen-Politiker Lucha erklärte. Ähnliche Regelungen gelten in Bayern. "An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete", betonte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. "Klar ist: Wir lassen der Pandemie keinen freien Lauf", fügte er hinzu. Die neuen Regelungen bezeichnete der CSU-Politiker als eine "Balance zwischen Eigenverantwortung und dem Schutz vulnerabler Personengruppen".

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kritisierte das Ausscheren der drei Bundesländer aus dem bundesweit einheitlichen Vorgehen bereits im Vorfeld als Fehler. Der SPD-Politiker warnte vor einem "Flickenteppich" bei den Corona-Regeln in Deutschland. Offen ist tatsächlich noch, wie genau die neuen Regelungen in der Praxis umgesetzt werden sollen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz zum Beispiel kritisierte die Lockerungen als "widersprüchlich" und "chaotisch". Von einem Infektionsschutz für vulnerable Gruppen könne keine Rede sein. Vertreter der bayerischen Lehrerverbände forderten unmissverständliche und praktisch umsetzbare Regeln sowie eine klare Definition dazu, was "krank" oder "ansteckend" bedeute.

Neben Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein denken weitere Bundesländer über eine Aufhebung der Isolationspflicht nach. In Hessen zum Beispiel geht Landesgesundheitsminister Kai Klose davon aus, dass der "vergleichsweise schweren Grundrechtseingriff einer Isolationspflicht" angesichts der Lage "nicht mehr zu rechtfertigen" sei. Die Abkehr von der Isolationspflicht hält der grünen Politiker für geboten. Neue Regelungen stehen in Hessen allerdings noch aus. In den übrigen Bundesländern lehnten Fachpolitiker ähnliche Schritt bisher ab. Die Corona-Verordnungen, heißt es jedoch aus mehreren Landeshauptstädten, würden überprüft.