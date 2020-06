In der Fleischfabrik von Schalke-Boss Tönnies kommt es zu einem Corona-Ausbruch. Mittlerweile gelten 400 Mitarbeiter des Betriebes als infiziert. Nun zieht der Kreis Gütersloh Konsequenzen und schließt zunächst alle Schulen und Kitas.

Der Kreis Gütersloh schließt nach einem erneuten Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises. Die Sommerferien starten in NRW am 29. Juni.

1000 Mitarbeiter wurden am Dienstag auf dem Werksgelände bei Tönnies im Kreis Gütersloh auf das Coronavirus getestet. Von den bislang 500 vorliegenden Testergebnissen der Mitarbeiter in dem Schlachthof und Fleisch-Zerlegebetrieb wurden bislang 400 positiv auf das Virus getestet. Eigentümer der Tönnies Holding sind Schalke-Boss Clemens Tönnies und sein Neffe Robert Tönnies. Robert ist der Sohn und Erbe des verstorbenen Firmengründers Bernd Tönnies.

Bei einem groß angelegten Corona-Reihentest durch die Gesundheitsbehörden nach einem Ausbruch in einer Fleischfabrik im Kreis Coesfeld im Mai waren bei Tönnies zunächst nur wenige Fälle festgestellt worden. Nach Unternehmensangaben wurde allerdings bei späteren Tests ein Infektionsherd identifiziert. Obwohl alle Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne geschickt worden seien, habe es weitere Infektionen in dem Schweinefleisch-Zerlegebetrieb gegeben.