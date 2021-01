Auch an diesem Wochenende nutzen viele Menschen das Winterwetter für einen Ausflug. Das befürchtete Chaos bleibt aber zunächst aus. "Es ist alles im Rahmen", sagt eine Polizeisprecherin im thüringischen Sonneberg. In manchen Orten gibt es nicht einen einzigen Verstoß.

Den großen Ansturm haben Bayerns beliebte Ausflugsziele nicht verzeichnet. Doch trotz der Appelle, zu Hause zu bleiben, waren auch erneut viele Ausflügler unterwegs. Insbesondere am Schwansee im Landkreis Ostallgäu war der Besucherandrang bereits am Morgen stark. "Der Schwansee ist und bleibt Problemkind", sagte ein Polizeisprecher. Besucherparkplätze seien bereits früh überfüllt gewesen. In den vergangenen Tagen waren dort bis zu 600 Personen auf dem Eis gewesen.

Um an die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen zu erinnern und Verstöße zu ahnden, habe man Polizisten in Schlittschuhen auf das Eis geschickt. Andernorts in Bayern blieb es zunächst ruhig. Im Fichtelgebirge und im Bayerischen Wald verzeichnete die Polizei am Vormittag noch kein verstärktes Besucheraufkommen. Man gehe aber davon aus, dass die Zahl an Ausflüglern am Nachmittag ansteige.

"Alles im Rahmen"

Auch die Winterlandschaft im Thüringer Wald hat erneut zahlreiche Ausflügler in den Schnee gelockt. Die Parkplätze etwa rund um Siegmundsburg, Ilmenau oder Masserberg waren schon an Mittag gut gefüllt. Der befürchtete Ansturm blieb aber bislang aus, die Polizei sprach von einer normalen Lage. "Es ist bisher alles im Rahmen", sagte eine Sprecherin in Sonneberg.

In den Wintersportorten entlang des Rennsteigs gibt es an diesem Wochenende verstärkte Kontrollen an den Parkplätzen und Straßen, um chaotische Zustände zu verhindern. Die Orte im Thüringer Wald waren in den Tagen zuvor von Ausflüglern teils überrannt worden. Oberhof, wo gerade der Biathlon-Weltcup ohne Zuschauer ausgetragen wird, ist daher seit Freitag für Tagestouristen gesperrt. Die öffentlichen Parkplätze sind für Ausflügler nicht zugänglich und die Polizei reguliert die Zufahrt zur Stadt. In der Rhön oder in Neuhaus am Rennweg wurden öffentliche Parkplätze gesperrt, um so die Zahl der Tagestouristen zu begrenzen.

Im Thüringer Wald liegen nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald teils bis zu 40 Zentimeter Schnee. Für Langläufer sind 44 Loipen präpariert. Zudem sind 28 Rodelhänge befahrbar. Skilifte und Gastronomie sind aber pandemiebedingt geschlossen.

"Sehr freundliche" Reaktionen

Auch im Harz ist der große Ansturm laut Polizei und Ordnungskräften zunächst ausgeblieben. Zwar reisten erneut viele Menschen in das verschneite Freizeitgebiet; auch der Großraum-Parkplatz im niedersächsischen Torfhaus im Kreis Goslar war voll, wie die Polizei mitteilte. Doch die Besucher verteilten sich den Beamten zufolge besser in der Region als noch an den Vortagen. Ordnungskräfte und Polizei mussten nur in wenigen Fällen Autos abschleppen oder Zufahrten sperren oder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht an den Ski- und Rodelhängen eingreifen.

Die Menschen reagieren bei Ansprachen "sehr freundlich", sagte der Einsatzleiter des Landkreises Goslar, Frank-Michael Kruckow. "Aktuell sind deutlich weniger unterwegs. Ich gehe davon aus, dass die Appelle, die wir in der letzten und dieser Woche dazu versandt haben, jetzt irgendwo auch gefruchtet haben", sagte Kruckow.

Im Vergleich zum vergangenen Wochenende, als zahlreiche Ausflügler in den Harz strömten, sei die Situation "sehr entspannt". Wegen möglicher Überfüllung und des Ansteckungsrisikos hinsichtlich der Corona-Pandemie hatten die Behörden eigentlich von Ausflügen in den winterlichen Harz abgeraten.

Kein einziger Verstoß

In sächsischen Wintersportregionen hielt sich der Andrang trotz winterlicher Kulisse ebenfalls in Grenzen. Es habe zwar Spaziergänger und Ausflügler gegeben, ein Ansturm blieb bis zum Mittag jedoch aus, sagten Sprecher der Polizeidirektionen Chemnitz und Zwickau. Die Polizei hatte Schwerpunktkontrollen an den Parkplätzen zu den Ski- und Rodelhängen im Erzgebirge, dem Fichtelberg und im Vogtland angekündigt. Dabei sollte verstärkt auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung geachtet werden.

Im Vogtland kündigte die Polizei Kontrollen in Schöneck und Klingenthal an, im Erzgebirge sollte Augustusburg ein Schwerpunkt sein. Dort war der Parkplatz zum Ski- und Rodelgebiet Rost's Wiesen gesperrt worden. Der Betreiber hatte die Stadt und die Polizei um Hilfe bei der Durchsetzung des Verbots gebeten. Laut Polizei kam es aber bis zum Mittag zu keinem einzigen Verstoß.