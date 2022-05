Seine enge Beziehung zum Kreml und seine Posten bei russischen Energiekonzernen sorgen immer wieder für Kritik. Vor diesem Hintergrund wird auch über die Privilegien von Altkanzler Schröder diskutiert. Nun stehen laut einem Bericht konkrete Schritte an.

Die Haushaltspolitiker der Ampel-Koalition wollen dem ehemaligen Bundeskanzler und SPD-Mitglied Gerhard Schröder die bisherige Ausstattung mit Mitarbeitern und Büros im Bundestag streichen. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, wollen die Haushaltspolitiker von SPD, Grünen und FDP in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag einen entsprechenden Beschluss verabschieden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte der "Bild"-Zeitung zufolge, "wir werden einen eigenständigen Vorschlag für das Büro des Kanzlers a. D. Gerhard Schröder auf den Weg bringen."

Die Streichung soll damit begründet werden, dass Schröder die ihm bisher zustehenden bis zu sechs Büroräume und bis zu sieben Mitarbeiterstellen aktuell nicht mehr nutzt. Sein Ruhegehalt und auch seinen Schutz durch Beamte des Bundeskriminalamts soll Schröder dagegen weiter behalten. Die Unionsfraktion hatte gefordert, die Amtsausstattung des Altkanzlers bis auf den Personenschutz sogar komplett zu streichen.

Am Dienstag hatte die Ampel erklärt, die vom Staat bezahlte Ausstattung ehemaliger Kanzler neu regeln zu wollen. Die bislang gewährten Amtsausstattungen beruhten allein auf "Staatspraxis" und müssten überprüft werden, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Eine gesetzliche Grundlage dazu, welche Ausstattung ehemaligen Kanzlerinnen und Kanzlern zusteht, gibt es bisher nicht. Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann sagte, die Koalitionsfraktion arbeite an einem Vorschlag, der in Kürze vorstellt würde. Es bestehe Handlungsbedarf - "unabängig von Gerhard Schröder als Person", erklärte sie. Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert eine Neuregelung der Privilegien für Altkanzler, lehnt aber eine nur auf Schröder zugeschnittene Regelung ab.

Die Debatte um Streichungen bei Schröders Ausstattung hatte sich vor allem an dessen Engagement für Russland entzündet. Schröder pflegt seit Jahren nicht nur freundschaftliche Kontakte zum russischen Staatschef Wladimir Putin, sondern ist auch Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Außerdem kandidiert Schröder für einen Posten im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Energiekonzerns Gazprom.