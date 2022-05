In NRW könnten künftig CDU und Grüne eine Regierung bilden - zwei Parteien also, die auf Bundesebene in unterschiedlichen Lagern stehen. CDU-Generalsekretär Czaja zeigt sich optimistisch, dass eine "Zukunftskoalition" möglich ist.

Nach dem Wahlsieg der CDU in Nordrhein-Westfalen ist CDU-Generalsekretär Mario Czaja zuversichtlich, dass es zu einer Koalition zwischen CDU und Grüne kommen könnte. "Wir können zusammen eine verlässliche Zukunftskoalition bilden. Die Signale gehen deutlich in die Richtung", sagte Czaja im "Frühstart" bei ntv.

Beide Parteien seien sich nach dem Wahlergebnis über die Verantwortung bewusst, jetzt auch Verantwortung für Nordrhein-Westfalen übernehmen zu müssen, so Czaja. "Ich bin mir sicher, dass wir Gemeinsamkeiten finden werden."

In der Energiepolitik liegt Konfliktpotenzial für ein mögliches Bündnis von CDU und Grünen, vor allem mit Blick auf die Abstandsregel von Windrädern. "Die Debatte um die Windräder wird sehr emotional geführt", sagte der CDU-Generalsekretär dazu. Czaja ist aber optimistisch, dass CDU und Grüne eine Lösung finden können: "Ich bin mir sicher, dass es auch da einen gemeinsamen Weg geben wird."

Trotz des beschlossenen Kohleausstiegs möchte CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen sechs Kraftwerksblöcke als Reserve am Netz lassen. "Wir tun das, um Energiesicherheit im Land zu gewährleisten und den Wirtschaftsstandort nicht zu gefährden", so Czaja. "Wir sehen in Berlin, dass unter den neuen Rahmenbedingungen des Krieges die Energiepolitik nochmal überdacht werden muss." Dies müsse auch auf Landesebene verantwortungsbewusst besprochen werden.