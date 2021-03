Das Unternehmen Burda, für das Jens Spahns Ehemann Daniel Funke als Büroleiter und Lobbyist tätig ist, verkaufte Masken ans Gesundheitsministerium. Inwieweit ein solcher Maskendeal Interessenkonflikte birgt, muss nun geprüft werden.

Jens Spahn kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus - allerdings aus den nicht so guten. Seine Beliebtheitswerte waren am Anfang der Corona-Krise durchaus im oberen Bereich angesiedelt. Medien und Bürger konnten sich zeitweilig durchaus vorstellen, dass er auch als Kanzlerkandidat taugt. Das dürfte im Moment, nach den Schlagzeilen um den Kauf einer Villa in Berlin-Dahlem und dem, was nun ans Licht kommt, vom Tisch sein.

Denn wie der "Spiegel" berichtet, hat das Bundesgesundheitsministerium unter der Leitung von Jens Spahn im vergangenen Jahr FFP2-Schutzmasken von der Burda GmbH gekauft. Das geht aus Unterlagen hervor, die das Ministerium an den Bundestag schickte und die dem Magazin nach eigenen Angaben vorliegen. Der Masken-Deal könnte Interessenkonflikte bergen, da der Ehemann von Minister Spahn, Daniel Funke, als Lobbyist und Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin arbeitet.

Das Bundesgesundheitsministerium hat dem Gesundheitsausschuss am Donnerstag eine umfangreiche Liste mit Firmen zukommen lassen, mit denen das Haus Verträge über die Lieferung von Schutzmasken geschlossen hat, schreibt der "Spiegel" weiter. Dort tauche die Burda GmbH auf. Sie hat laut der Aufstellung 570.000 FFP2-Masken an Spahns Ministerium geliefert. In der Aufstellung ist das Maskengeschäft als "Direktbeschaffung" ausgewiesen, das heißt, es ist ohne Ausschreibung zwischen dem Ministerium und der Firma Burda vereinbart worden.

Das Ministerium erklärte auf Nachfrage des Nachrichtenmagazins, dass der Vertrag mit der Burda GmbH nach Angebotseingang nach einem standardisierten Verfahren zu marktüblichen Preisen geschlossen und abgewickelt worden sei. Ein Burda-Sprecher wird mit den Worten zitiert: "Der Vorstand der Hubert Burda Media hat dem Gesundheitsministerium im April 2020 angeboten bei der Maskenbeschaffung zu helfen, als die Bundesregierung auf dringender Suche nach Schutzmasken war." Daniel Funke sei "zu keinem Zeitpunkt über die Transaktion informiert oder involviert" gewesen sein. Es sei auch keinerlei Provision gezahlt worden.

Das Maskengeschäft sei nach Darstellung von Burda über eine Firma in Singapur zustande gekommen, an dem das Unternehmen eine zehnprozentige Beteiligung hält. Der Preis der Schutzmasken habe 1,73 Dollar pro Stück betragen. Die Masken seien dem Bundesgesundheitsministerium am 17. April 2020 in Shanghai übergeben und per Luftbrücke nach Deutschland transportiert worden.

Burda habe den Kaufpreis vorgestreckt, später habe das Ministerium den Preis von gut 909.000 Euro erstattet. "Hubert Burda Media hat die Kosten für die Masken 1:1 weitergereicht", erklärte der Sprecher überdies. Diese Stellungnahme gab Burda auch für Daniel Funke, der nach Darstellung des "Spiegels" auf eine Anfrage nicht reagierte.