Taliban-Machtübernahme in Kabul

Taliban-Machtübernahme in Kabul Laschet: "Größtes Debakel der NATO"

Die Bilder vom Flughafen in Kabul haben CDU-Chef Laschet und viele andere betroffen gemacht. Dass die Taliban die Hauptstadt Afghanistan in so einem großen Tempo übernommen hat, sei erschütternd gewesen. Laschet fordert eine "schnelle europäische und transatlantische Antwort".

Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet nennt die derzeitige Lage in Afghanistan das "größte Debakel, das die NATO seit ihrer Gründung erleidet". Es sei erschütternd, mit welcher Geschwindigkeit die Taliban Kabul und andere afghanische Provinzen erobert hätten, sagte er nach einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands. Es sei evident geworden, dass "dieses Engagement der internationalen Gemeinschaft nicht erfolgreich war".

Die Bilder vom Flughafen Kabuls hätten viele tief betroffen gemacht. Laschet spricht von einer "politischen und humanitären Katastrophe". Es breche nun die Zeit der Rettung an: "Die Bundeswehr ist vor Ort und muss alles tun, um Menschenleben zu retten".

Nach diesem Rettungseinsatz müsse jedoch über die Ursachen und Schlussfolgerungen gesprochen werden. Es brauche eine "schonungslose Fehleranalyse in Deutschland mit den Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft", sagte er weiter.

Der Westen hat eine "moralische Verpflichtung"

Kritik übte Laschet auch an der Europäischen Union: "Wir sehen, die Handlungsfähigkeit Europas ist ohne die USA an unserer Seite nicht gegeben." Deshalb sei die Entscheidung der Vereinigten Staaten, sehr schnell aus Afghanistan abzuziehen, auch mit "unmittelbaren Konsequenzen für die deutsche und europäische Politik und die Bundeswehr" verbunden.

Der Westen habe nun vor Ort die "moralische Verpflichtung" denjenigen zu helfen, "die uns in den vergangenen Jahren geholfen haben und sich für ein freies Afghanistan eingesetzt haben", so Laschet. Viele von ihnen seien noch vor Ort, deshalb sei die von der Bundesregierung begonnene Rettungsaktion "längst überfällig".

Ferner sprach sich Laschet für eine "eine schnelle europäische und transatlantische Antwort" aus. Dafür brauche es "Beratungen auf höchster Ebene und Soforthilfe". Deshalb plädiere er dafür, dass die EU-Außenminister in den nächsten Tagen zu einem Sonderrat zusammenkommen, "um die Lage zu analysieren". Er habe deshalb mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert.

Mit Blick auf die humanitäre Lage sagte Laschet, dass man die Fehler von 2015 nicht wiederholen dürfe. "Begonnen hat die Situation 2015 mit dem Rückzug der internationalen Gebergemeinschaft in der Finanzierung von Flüchtlingslagern", betont er. Deshalb müssten nun der UNHCR und alle Institutionen, die rund um Afghanistan humanitäre Hilfe leisten, so unterstützen werden, "dass sich die Menschen nicht erst zu Tausenden auf den Weg nach Europa und Deutschland" machten. Diese "humanitäre Kraftanstrengung" erfordere große Ressourcen, so Laschet.