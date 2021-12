Seit Tagen schwelt innerhalb der bald regierenden Ampel ein Streit, der zwischen FDP und den Grünen geführt wird. Es geht um eine Formulierung im Koalitionsvertrag zur Besteuerung von Diesel sowie zur Kfz-Steuer. Nun meldet sich der designierte Bundesfinanzminister Lindner zu Wort.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich gegen eine stärkere steuerliche Belastung von Diesel-Autos ausgesprochen und sich damit in einen Streit seines Parteikollegen Volker Wissing mit den Grünen eingeschaltet. "Wer den Koalitionsvertrag liest, stellt fest, dass dort keine Steuererhöhung für die Besitzer von Diesel-Fahrzeugen geplant ist", sagte der designierte Bundesfinanzminister "Bild Live". Menschen mit Diesel-Wagen müssten sich nicht sorgen, "dass sie in Zukunft ihren Alltag mit ihrem Auto als Pendlerinnen oder Pendler nicht bestreiten können".

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es: "Mit der Umsetzung der EU-Energiesteuerrichtlinie, die u.a. die steuerliche Angleichung von Dieselkraftstoff und Benzin vorsieht, werden wir die steuerliche Behandlung von Diesel-Fahrzeugen in der Kfz-Steuer überprüfen." Nähere Ausführungen werden nicht gemacht.

Am Wochenende hatte bereits der FDP-Generalsekretär und designierte Wirtschaftsminister Volker Wissing in einem Interview gesagt, seine Partei werde dafür Sorge tragen, "dass höhere Energiesteuern auf Dieselkraftstoffe durch geringere Kfz-Steuern ausgeglichen werden". Dies rief empörte Reaktionen bei den Grünen hervor.

Gelbhaar: Koalitionsvertrag gibt das "so nicht her"

Der Koalitionsvertrag gebe die von Wissing angekündigte Ausgleichsregelung "so nicht her", sagte Grünen-Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar dem "Spiegel". Vielmehr sei eine Angleichung der Diesel- an die Benzinkosten vorgesehen. Dem habe auch die FDP zugestimmt.

Lindner stärkt seinem Parteikollegen Wissing zwar nun den Rücken. Doch seine Aussage, dass keine Steuererhöhung für die Besitzer von Diesel-Fahrzeugen vorgesehen ist, bringt keine wirklich Klarheit, wie der Kurs nun aussehen könnte. Denn um die gemäß einer EU-Richtlinie geplante Erhöhung der Energiesteuer auf Diesel auszugleichen, bräuchte es eben - wie von Wissing gefordert - eine Senkung der Kfz-Steuer für Diesel-Fahrer. Eine Nicht-Erhöhung würde nicht ausreichen.

Das sogenannten Diesel-Privileg sorgt bisher dafür, dass Diesel vergleichsweise günstig zu haben ist. Auf diese Art Kraftstoff wird ein geringerer Energiesteuersatz angewendet als auf Benzin. Zuletzt forderte unter anderem das Umweltbundesamt, diese Begünstigung zu beenden. Die Behörde stuft das Dieselprivileg als umweltschädliche Subvention ein.