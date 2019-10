Nach Schließung der Wahllokale ist in Thüringen nur wenig klar: Die Linkspartei ist stärkste Kraft, gefolgt von AfD und der CDU. Die mitregierenden SPD und Grüne schneiden so schwach ab, dass Ministerpräsident Ramelow seine Koalition nicht fortsetzen könnte. Unsicher ist auch, wie es um die FDP steht.

Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen - und ist erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft. Der bisherigen Koalition aus Linke, SPD und Grünen drohte Hochrechnungen zufolge aber der Verlust ihrer Mehrheit. Die CDU, die zuvor seit 1990 stets die meisten Stimmen bekommen hatte, büßte am Sonntag massiv ein. Sie lag nach den ersten Zahlen knapp hinter der AfD auf Platz drei. Die Suche nach einer neuen Koalition dürfte äußerst schwierig werden, möglicherweise könnte es sogar eine Minderheitsregierung geben.

Laut Hochrechnung der ARD kommt die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow auf 29,7 Prozent (2014: 28,2). Die CDU von Spitzenkandidat Mike Mohring liegt bei 22,6 Prozent (2014: 33,5 Prozent) und fuhr ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Thüringen ein. Die AfD des Spitzenkandidaten Björn Höcke schießt von 10,6 auf 23,8 Prozent nach oben. Die SPD rutscht auf einen historischen Tiefstand ab: auf 8,6 Prozent (12,4). Die Grünen liegen bei 5,4 Prozent (5,7). Die FDP muss mit 5 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Wahlbeteiligung lag mit gut 65 Prozent deutlich höher als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren (2014: 52,7). Zur Wahl aufgerufen waren rund 1,7 Millionen Bürger.

Im Parlament sind 88 Sitze zu vergeben, davon 44 Direkt- und 44 Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate konnte die Zahl noch steigen. Der neue Landtag dürfte nach der 18-Uhr-Prognose 88 Sitze haben. Demnach kommt die Linke auf 27 Sitze, die CDU auf 21, AfD auf 22. Die SPD könnte 8 Abgeordnete in den Landtag entsenden, Grüne und FDP lägen bei jeweils 5 Mandaten.

Ramelow will regieren, doch es wird kompliziert

Für die Koalitionsbildung bedeutet das: Ein rot-rot-grünes hat mit 40 Sitzen keine Mehrheit, auch eine sogenannte Simbabwe-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP ist fern davon. Da keine Partei mit der AfD koalieren will und CDU und Linkspartei nicht zusammengehen wollen, käme lediglich eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Betracht. Eine Besonderheit der thüringischen Verfassung lässt eine weitere Option offen: Ramelow könnte als geschäftsführender Ministerpräsident sein Amt ohne Zeitlimit fortsetzen, ohne vom Parlament gewählt zu werden.

Ramelow beanspruchte in einer ersten Reaktion zumindest für sich, dass der Regierungsauftrag "ganz eindeutig bei meiner Partei" liege. In der ARD sagte er: "Ich werde diesen Auftrag auch annehmen." Zu möglichen künftigen Bündnissen äußerte sich Ramelow denn auch zunächst vorsichtig. "Da warte ich das amtliche Endergebnis ab", sagte er lediglich. Dann müsse die Partei sehen, wie sie damit umgehen könne. Der Ministerpräsident zeigte sich bereit "zu Gesprächen mit allen demokratischen Parteien", ließ aber offen, ob es dabei im Fall der CDU auch um eine Regierungszusammenarbeit gehen könnte.

AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke wertete das Abschneiden seiner Partei als ein deutliches Votum der Wähler. "Das ist ein klares Zeichen der Thüringer: So geht es nicht weiter." Die AfD habe ihr Ergebnis um mehr als 100 Prozent gesteigert, sagte Höcke unter dem Jubel seiner Anhänger in Erfurt. "Die Thüringer haben heute die Wende 2.0 gewählt." Bei der nächsten Wahl werde die AfD die absolute Mehrheit holen. Die AfD sei auf dem Weg zur gesamtdeutschen Volkspartei. "Fakt ist, die Regierung Ramelow ist abgewählt, und das ist gut für Thüringen", so Höcke.

Der FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich schloss ein Bündnis mit der Linken aus. Er favorisiere weiterhin eine Minderheitsregierung, sagte er.

Thüringen wird seit 2014 als einziges Bundesland von einem Ministerpräsidenten der Linkspartei regiert. Nach der Wahl vom September 2014 trat Ramelow am 5. Dezember sein Amt als Chef der Landesregierung an. Vor ihm hatten vier CDU-Politiker Thüringen regiert. Im Erfurter Landtag hatte die rot-rot-grüne Regierung nur eine knappe Mehrheit von 46 der 91 Stimmen. Die Oppositionsparteien CDU und AfD brachten es 2014 zusammen auf 45 Sitze. Bis 2014 wurde Thüringen ununterbrochen von der CDU regiert. 1999 erreichte die Partei mit 51,0 Prozent ihr bestes Ergebnis, 2009 mit 31,2 Prozent ihr bisher schlechtestes.