Angesichts einer möglichen Invasion durch China fordert das US-Militär, die Verteidigungsfähigkeit Taiwans zügig zu stärken. Die Insel brauche Luftabwehrsysteme und Waffen. Auch die Präsenz der US-Armee im asiatisch-pazifischen Raum soll auf den Prüfstand.

Die USA und ihre Verbündeten müssen nach Ansicht des amerikanischen Militärs die Aufrüstung Taiwans zum Schutz vor einer möglichen Invasion seitens China beschleunigen. "Ich denke, es ist wichtig, dass Taiwans Militär und seine Verteidigungsfähigkeiten verbessert werden", sagte Generalstabs-Chef Mark Milley in Tokio vor Journalisten. Die Insel brauche Luftabwehrsysteme und Waffen für den Angriff auf Schiffe.

Die Regierung in Peking wertet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat auch den Einsatz militärischer Gewalt zur Wiedereingliederung der demokratisch regierten Insel nicht ausgeschlossen. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik China an und ist seit 1949 selbstverwaltet. Die USA erkennen aus Rücksicht auf China zwar Taiwan nicht offiziell als unabhängig an, sie sind aber der engste Verbündete der Regierung in Taipeh.

China hat wiederholt gefordert, den Verkauf von US-Waffen an Taiwan zu stoppen. Milley räumte ein, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China befänden sich auf einem Tiefpunkt. Vor dem Hintergrund des Anspruchs von China auf eine Vormachtstellung in der Region kündigte der General an, die Präsenz der US-Armee im asiatisch-pazifischen Raum zu überprüfen. Der Großteil der Soldaten ist derzeit in Nordostasien stationiert, darunter 28.500 in Südkorea und 56.000 in Japan. "Wir prüfen ernsthaft mögliche alternative Stützpunkte", sagte Milley.