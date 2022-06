Die USA schnüren das nächste große Waffenpaket für die Ukraine. In den kommenden Tagen will Präsident Biden dies besiegeln. Derweil erklärt Kanzler Scholz, sich bei weiteren Lieferungen an den USA zu orientieren.

US-Präsident Joe Biden hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Umfang von mehr als 800 Millionen Dollar (etwa 769 Millionen Euro) in Aussicht gestellt. In den kommenden Tagen plane seine Regierung eine entsprechende Ankündigung, sagte er zum Abschluss des NATO-Gipfels in Madrid. Dazu gehörten etwa ein neues modernes westliches Luftverteidigungssystem und zusätzliche Munition für das Raketenwerfersystem des Typs "HIMARS", das Kiew bereits erhalten habe.

Die USA haben dem von Russland angegriffenen Land seit Kriegsbeginn Ende Februar damit nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von fast sieben Milliarden US-Dollar (6,73 Milliarden Euro) zugesagt oder bereits geliefert.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, dass Deutschland bei den weiteren Waffenlieferungen in die Ukraine vor allem auf die USA schaue. "Wir orientieren uns immer bei dem, was wir machen, an den Lieferungen der Verbündeten, insbesondere den USA. Und das werden wir auch weiter tun", sagte er in der spanischen Hauptstadt.

Mit sieben Panzerhaubitzen sind vor wenigen Tagen auch die ersten schweren Waffen aus Deutschland in der Ukraine angekommen. Drei weitere Systeme sollen folgen. Zudem sind unter anderem Flakpanzer, Luftverteidigungssysteme und Mehrfachraketenwerfer zugesagt.

Bestimmte Waffensysteme liefern NATO-Staaten bisher aber gar nicht, zum Beispiel Kampfflugzeuge und Kampfpanzer. Zwischen Deutschland und Spanien gibt es allerdings Gespräche über eine mögliche Lieferung von "Leopard-2"-Kampfpanzern aus deutscher Produktion, die jetzt den spanischen Streitkräften gehören.