Das Bundesverfassungsgericht hat Verfassungsbeschwerden gegen die Bundesnotbremse im Frühjahr zurückgewiesen. Am Morgen gaben die Karlsruher Richter bekannt, dass Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen verfassungsmäßig waren.

Die Schulschließungen sowie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Frühjahr waren verfassungsgemäß. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Morgen bekannt gegeben. Demnach durfte die Bundesregierung die einschränkenden Maßnahmen im Rahmen der "Bundesnotbremse" verhängen. Damit wiesen die Karlsruher Richter mehrere Verfassungsbeschwerden ab, darunter Klagen von Schülern und Eltern. Erstmals erkennt das Gericht aber ein "Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung" an, wie das Gericht in Karlsruhe mitteilte.

Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, weil gerade wieder über einen Lockdown diskutiert wird. Nun gibt es größere Klarheit darüber, was rechtlich möglich wäre. Bund und Länder hatten bekannt gegeben, sich nach der Verkündung in einer Telefonkonferenz zusammenzuschalten und über das Urteil zu beraten. Das Gespräch soll aber die für den 9. Dezember angesetzte Ministerpräsidentenkonferenz nicht ersetzen. Weitgehende Beschlüsse sind daher noch nicht zu erwarten.

Führende Vertreter der Ampel wie Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck wie auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatten die Bedeutung des Urteils hervorgehoben. Vor der Verkündung hatte Habeck gesagt, es sei völlig klar, was passieren müsse: "Die Kontakte müssen reduziert werden, 2G muss bundesweit verbindlich umgesetzt werden für alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens außer des Bedarfs, den man in Supermärkten oder Apotheken hat."

Schulen und Kitas sollen "möglichst offen bleiben"

Man werde mit weiteren einheitlichen Maßnahmen den Winter bestreiten müssen. "Ich kann mir vorstellen, dass im Lichte des Urteils das Gesetz zum 15.12. nochmal angefasst wird und konkretisiert wird oder nachgebessert wird", sagte Habeck. Der Ruf nach härteren Gegenmaßnahmen war angesichts der neuen Omikron-Variante und der Wucht der vierten Corona-Welle zuletzt lauter geworden.

"Wir müssen uns das Urteil und seine Begründung natürlich sehr genau anschauen, aber wir sind auch in einer anderen Situation heute", sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken im ZDF. Sie verwies auf die höhere Impfquote als im Frühjahr, "so dass diejenigen, die sich impfen haben lassen und die sich jetzt boostern lassen, auch erwarten dürfen, dass wir differenzieren bei der Frage der Einschränkungen, der Kontaktbeschränkungen und auch bei den Beschränkungen für große Veranstaltungen und ähnliches".

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sagte: "Wir brauchen einen einheitlichen Teil-Lockdown in vielen Regionen des Landes, um die vierte Welle zu brechen." Dies bedeute keine allgemeinen, sondern gezielte Schließungen dort, wo die Lage außer Kontrolle sei. "Schulen und Kitas sollten mit Masken und täglichen Tests aber möglichst offen bleiben."