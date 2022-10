Wer mit wem in Hannover? ntv.de Koalitionsrechner zur Wahl in Niedersachsen

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen zeichnen sich neue Optionen ab: Die Sozialdemokraten bleiben zwar stärkste Kraft, Ministerpräsident Weil kann sich den künftigen Koalitionspartner jedoch aussuchen. Bleibt es bei Rot-Schwarz?

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat die SPD ihre Position als stärkste Kraft trotz Stimmverlusten halten können. Ersten Hochrechnungen am Wahlabend zufolge liegen die Sozialdemokraten mit 33,1 Prozent der abgegebenen Stimmen klar vorn. Die CDU kam demnach auf knapp 28 Prozent, die Grünen auf 14,1 Prozent, die AfD auf 11,4 Prozent.

In Hannover regierte die SPD bisher in einem rot-schwarzen Bündnis mit der CDU. Ob den Liberalen der Wiedereinzug in das niedersächsische Landesparlament gelingt, ist am Wahlabend noch offen. Auf Basis der ersten Hochrechnungen wären folgende Regierungsbündnisse möglich:

Ein Blick auf den ntv.de Koalitionsrechner:

Hinweis: Die Daten werden laufend aktualisiert.

Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil kann sich den künftigen Koalitionspartner wohl aussuchen. Der SPD-Politiker signalisierte am Wahlabend ein mögliches Ende von Rot-Schwarz. Mit Blick auf mögliche Koalitionen im Land sagte er: "Jetzt werden wir den Verlauf des Abends abwarten müssen, ob es reicht für eine rot-grüne Regierung, ob es nicht reicht. Das werden wir sehen."

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius sieht nach der Landtagswahl einen klaren Regierungsauftrag für die SPD. Bei einem Abstand von vier bis sechs Prozent auf die CDU dürfe daran niemand einen Zweifel haben, sagte der SPD-Politiker. Zwar müsse man den weiteren Abend abwarten. "Aber dass Stephan Weil derjenige ist, der die nächste Regierung anführt, daran dürfte es nach diesem Ergebnis keinen Zweifel geben."

Mit Blick auf mögliche Koalitionen sagte Pistorius, er wünsche sich sehr, dass es für Rot-Grün reicht. Es sei allerdings selbstverständlich, mit allen demokratischen Parteien auch Gespräche zu führen. Grünen-Parteivorsitzender Omid Nouripour sieht für seine Partei nach dem besten Abschneiden bei einer Landtagswahl in Niedersachsen einen Regierungsauftrag. "Das ist ein riesen Vertrauensvorschuss", sagt Nouripour im ZDF. "Das ist ein Auftrag, dass wir auch regieren."

Die Spitzenkandidatin der niedersächsischen Grünen, Julia Hamburg, signalisierte die Bereitschaft zur Beteiligung an einer künftigen Regierung. Die Grünen würden alles dafür geben, Niedersachsen "in den nächsten fünf Jahren zu gestalten", sagte Hamburg vor Anhängern ihrer Partei in Hannover. Die Grünen hatten ihr Wahlergebnis im Vergleich zur zurückliegenden Landtagswahl 2017 nahezu verdoppelt.

Auch die Ko-Bundesvorsitzende Ricarda Lang sprach von einem "starken Ergebnis", dem vermutlich historisch besten Ergebnis für die Grünen in dem Bundesland. Es sei der Auftrag der Wählerinnen und Wähler, "dass wir in Niedersachsen Verantwortung übernehmen". "Wir stehen bereit für Gespräche über eine rot-grüne Regierungsbeteiligung", fügte Lang hinzu.