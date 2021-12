Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat gemeinsam mit ntv und dem DUP Unternehmer-Magazin den Deutschen Exzellenz-Preis 2022 vergeben. Eine hochkarätig besetzte Jury zeichnete damit herausragende innovative Lösungen und Leistungen aus.

Digital, innovativ, kreativ - nach einem Jahr pandemiebedingten Aussetzens haben das Deutsche Institut für Service-Qualität, ntv und das DUP Unternehmer-Magazin den Deutschen Exzellenz-Preis 2022 vergeben. Die Initiatoren haben wieder Ideen und Projekte gesucht, die als Treiber des Neustarts in der Wirtschaft wirken können. Der Preis soll diejenigen ins Rampenlicht rücken, die es sich mit ihrem besonderen Engagement und herausragenden Leistungen verdient haben, deren Exzellenz bislang der Öffentlichkeit oft verborgen blieb.

Die Auszeichnung wurde bereits zum vierten Mal vergeben. 80 Unternehmen und Initiativen, darunter 27 Start-ups, sind diesem Aufruf gefolgt und haben den Bewerbungsprozess durchlaufen.

Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft

Am Ende der detaillierten Prüfungen und Bewertungen seitens der Jury stehen 30 Preisträger fest. Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Schirmfrau des Awards: "Die digitale und die nachhaltige Transformation sind die großen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Ich bin davon überzeugt, dass Start-ups, KMU und Großunternehmen die Chancen dieses Umbruchs nutzen müssen und werden." Zypries betont zudem: "Schon heute wird in unserem Land Hervorragendes geleistet. Oft bleibt es jedoch im Verborgenen. Der Deutsche Exzellenz-Preis gibt hervorragenden Leistungen eine Bühne."

Brigitte Zypries ist auch Teil der Jury des Deutschen Exzellenz-Preises mit 18 Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Die Einreichungen wurden von der Jury kritisch analysiert. In Kategorien wie "Strategie, Transformation und New Work" fiel das Fazit aber durchaus positiv aus: "Die Qualität der Bewerbungen war erfreulich", so Zukunftsforscher und Jurymitglied Peter Wippermann.

Weitere Informationen unter: www.deutscherexzellenzpreis.de