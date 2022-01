(Foto: picture alliance / Action Plus)

Gleich im ersten Spiel des Jahres reißt die Siegessträhne von Real Madrid. Trotz der Niederlage gegen Abstiegskandidat Getafe bleibt das Team von Trainer Ancelotti an der Tabellenspitze. Derweil müht sich der durch Corona stark geschwächte FC Barcelona zu einem Arbeitssieg gegen Mallorca.

Ausgerechnet Abstiegskandidat FC Getafe hat die lange Erfolgsserie von Real Madrid in der Primera Division überraschend beendet. Im ersten Spiel des Jahres kassierte Spaniens Fußball- Rekordmeister mit dem 0:1 (0:1) im Derby beim kleinen Vorstadtklub erstmals seit drei Monaten wieder eine Niederlage in der Liga. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti bleibt mit weiter 46 Punkten Tabellenführer vor dem FC Sevilla (38), der wie die anderen Verfolger allerdings zwei Partien weniger absolviert hat.

Der türkische Nationalspieler Enes Ünal traf für den heimstarken Madrider Vorstadtklub bereits in der 9. Minute zum Sieg. Für den Favoriten, der mit Toni Kroos in der Startelf antrat und bis zum Schluss zahlreiche Torchancen vergab, war es erst die zweite Niederlage im 20. Spiel der Saison. Seit dem 1:2 gegen Espanyol Barcelona am 3. Oktober 2021 war Real unbesiegt geblieben. Der Tabellenführer hatte nach Weihnachten vier corona-infizierte Profis gemeldet, von denen zwei Profis gegen Getafe aber wieder im Aufgebot standen: Torwart Thibaut Courtois und Mittelfeldspieler Fede Valverde.

Andere Klubs sind härter betroffen. Nach dem Weihnachtsurlaub wurden insgesamt mehr als einhundert Spieler der Primera División positiv getestet. Gleich 18 Spieler fehlten dem FC Barcelona wegen Corona-Infektionen, Verletzungen oder Sperren. Die Katalanen gewannen bei Real Mallorca durch ein Tor von Luuk de Jong (44.) mit 1:0 (1:0). Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen sicherte in der Nachspielzeit den Sieg mit einer starken Parade. Barca liegt nun 15 Punkte hinter Real auf Platz fünf.

Barcelonas Trainer Xavi hatte zuvor auf eine Spielverlegung gedrängt. "Wenn das Spiel nicht verschoben wird, ist es lächerlich", hatte Xavi erklärt. Man befinde sich in einer "grenzwertigen Situation". Wenn die Begegnung nicht verschoben werde, dann sei es "Wettbewerbsverzerrung". Zehn Profis hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Von denen stand nur Samuel Umtiti im Kader. Zudem beklagte Barca sechs verletzte und zwei gesperrte Spieler.