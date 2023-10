Was für ein Statement der Buffalo Bills: In einem spektakulären NFL-Showdown watschen sie den Überflieger der Saison, die Miami Dophins, gehörig ab. Eine kleine Szene lässt das Momentum auf die Seite der Bills schwingen - und dann regieren Quarterback Josh Allen und Wide Receiver Stefon Diggs.

Was stand auf dem Spiel?

Alles wartet an diesem Sonntag auf diese eine Partie. Auf dieses Duell von zwei der besten Teams in dieser NFL-Saison. Kann die starke Defensive der Buffalo Bills (zwei Siege, eine Pleite) einen Weg finden, die brandgefährliche Offensive der Miami Dolphins (drei Siege) zu bremsen? Welcher der Superstar-Quarterbacks, Josh Allen von den Bills oder Tua Tagovailo von den Dolphins, setzt dem wichtigen Showdown in der AFC East seinen Stempel auf und sammelt Punkte im Rennen um die MVP-Trophäe für den besten Spieler der Saison? Wer setzt ein Statement im Kampf um den Einzug in den Super Bowl?

Für die Dolphins ist es das erste Spiel, nachdem sie den Denver Broncos 70 (!) Punkte eingeschenkt hatten. Aber Vorsicht: Von allen sieben NFL-Teams, die jemals 60 Punkte oder mehr erzielt hatten, gewann nur eines auch die Partie darauf.

Was ist passiert?

Auch Miami erliegt dem Mini-Fluch und fängt sich nach dem fast perfekten Spiel am vorherigen Sonntag eine gehörige Klatsche. Die Bills siegen auf offensiv wie defensiv unglaublich dominante Art und Weise mit 48:20. Stefon Diggs sammelt drei Touchdowns und seine Mannschaft zeigt, warum sie immer noch einer der Favoriten auf den Super Bowl ist.

Touchdown. Touchdown. Touchdown. Touchdown. Touchdown. Beide Mannschaften legen los, wie von einem Büffel und Delphin gleichzeitig gebissen. Die ersten fünf Drives führen zu Touchdowns. Allen und Tagovailoa beginnen das Spiel mit elf angebrachten Würfen für 126 Yards, null Fehlwürfen und jeweils einem Touchdown. Nicht verkehrt.

Anschließend etablieren beide Teams auch ein elitäres Laufspiel, besonders Buffalo lässt den Football sehr effektiv und physisch laufen für anfangs 6,6 Yards pro Rush. Aber Miami zieht direkt nach in Person von De'Von Achane. Der 21-jährige Rookie stellt nach einem Touchdown im ersten Drive zu Beginn des zweiten Viertels auf 14:14 und hat damit in seinen ersten sechs Vierteln in der Liga sechs Touchdowns gesammelt.

Nach fünf Minuten im zweiten Viertel wirft Allen seinen ersten Pass, der nicht ankommt. Egal, der nächste Pass sitzt wieder: Fünfter Drive, fünfter Touchdown. Phänomenal, was für ein Shootout. Die Bills führen mit 21:14. Mancher Beobachter hatte viele Punkte erwartet, aber 35 in 20 Minuten? Unglaublich.

Szene des Spiels

Kurz darauf ereignet sich die Szene des Spiels, die in einer anderen Partie eigentlich eine Normalität wäre. Mitte des zweiten Viertels führt zum ersten Mal ein Dolphins-Spielzug wegen vieler Strafen nicht zu einem Touchdown. Es ist die Bills-Defensive, die zum ersten Mal die Offensive Tagovailoas stoppt. Zum ersten Mal seit einer Woche wird Miami damit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt - und ab diesem Moment übernimmt Buffalo alleine die Kontrolle im Spiel und demütigt den Divisions-Konkurrenten teilweise sogar.

Tagovailoas wird nun immer öfter aufgehalten, mehrmals sogar gesackt. Kurz vor der Pause gelingt es der starken Bills-Abwehr einen Fumble zu forcieren und den Ball zu erobern. Bereits zum zehnten Mal in dieser Saison klaut sie damit der gegnerischen Offensive den Ball. Am Ende führt Buffalo mit 31:14 zur Halbzeit.

Spieler des Spiels

Stefon Diggs, immer wieder Stefon Diggs. In der zweiten Hälfte kommt es noch dicker für Miami. Vor allem, weil Allen ein beinahe perfektes Spiel abliefert. Aber auch, weil sich Tagovailoa im dritten Viertel eine folgenschwere Interception leistet. Sei Pass tief aus der eigenen Hälfte in Richtung Mittellinie ist zu hoch angesetzt, Micah Hyde sagt danke und schnappt sich das Ei. Kurz darauf fängt Stefon Diggs seinen dritten Touchdown zum 41:20.

In der ersten Halbzeit fängt der 29-jährige Wide Receiver zuerst einen 11-Yards-Pass und schnappt sich zur Feier des Tages zwei Biere aus Publikum, um sie zurück in die Fan-Massen zu spritzen. Kurz vor der Pause setzt er sich für seinen zweiten Touchdown mit Kraft und Geschick gegen zwei Gegner durch (55-Yard-Catch-and-Run).

Diggs avanciert zum Spieler mit den meisten Partien mit drei oder mehr Touchdowns in der Klubgeschichte der Bills. Er ist nun auch der viertbeste seit 2000 in dieser Kategorie in der gesamten NFL. Seinen Gegenspieler Kader Kohou dominiert er das komplette Duell über. Quarterback Josh Allen jubelt anschließend noch über den 40. Lauf-Touchdown seiner Karriere: die drittmeisten in der NFL-Geschichte.