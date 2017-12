Sport

Deutsche Sensation bei Darts-WM: Kevin Münch knackt den "Jackpot"

Ein weiterer Tag der Überraschungen bei der 25. Darts-WM: Mit van Barneveld und Lewis bestreiten zwei Ex-Weltmeister ihre Erstrundenpartien. Mit Lewis bekommt es ein Deutscher zu tun - und der ist heiß.

Die 25. Darts-WM hat ihre nächste dicke Überraschung. Nachdem bereits James Wade und Mark Webster unerwartet in der ersten Runde die Segel streichen mussten, traf es nun mit Adrian Lewis, Spitzname "Jackpot", einen zweifachen Weltmeister. Lewis' Träume vom dritten Weltmeistertitel beendet ein Deutscher.

Kevin Münch, der in der Vorrunde noch den Russen Alexander Oreschkin ausschalten musste, um gegen Lewis antreten zu dürfen, schaffte das mit einem 2:0. Gegen Lewis warf der 29-Jähriger aus Bochum dann acht Mal die Maximalpunktzahl von 180 Punkten und raubte Lewis damit den Nerv.

Münch: "Ich bin einfach nur fertig"

Lewis gewann den ersten Satz zwar klar, bereits im zweiten Satz kippte die Partie aber. "The Dragon" Münch sicherte sich diesen Satz mit 3:2 Legs. Danach spielte er groß auf, wurde von den Fans im Ally Pally mit "Munch, Munch"-Rufen und Gesängen gefeiert und gewann am Ende 3:1.

"Ich hab nach dem ersten Satz gedacht: Ey Alter, was machst du da?", kommentierte Münch nach dem Spiel dem TV-Sender Sport1. "Es ist so geil, dass es geklappt hat. Diese Leistung bei einer WM gegen einen zweifachen Weltmeister. Ich kann nicht mehr." Münch, der zudem sagte, dass er nichts zu verlieren hatte, muss am 27. Dezember wieder antreten.

Die "Barney Army" macht Alarm

Zuvor waren bereits der Schotte John Henderson auf den Finnen Marko Kantele und Raymond van Barneveld auf Richard North getroffen. "Highlander" Henderson setzte sich klar gegen den Finnen Kantele durch. Der Schotte ließ ihm bei 3:0 keine Chance. Henderson steht damit zum zweiten Mal in der zweiten Runde bei einem WM-Turnier.

Ähnlich souverän setzte sich van Barneveld gegen North durch. Der fünffache Weltmeister, der im Vorjahr erst im Halbfinale ausgeschieden war und um Viertelfinale Phil Taylor ausgeschaltet hatte, siegte 3:0 und kam dabei auf einen 102er Durchschnitt. Sein nächster Gegner ist am 23. Dezember der Australier Kyle Anderson.

Van Barneveld, auf Nummer neun gesetzt und damit einer der Geheimfavoriten dieses Turniers, blickt bereits voraus. Er träume von einem Finale gegen Taylor, der in diesem Jahr zum letzten Mal bei einer WM antritt und seine Karriere beenden wird. Die Matches der beiden sind legendär.

Am Mittwoch tritt dann mit Martin Schindler der zweite Deutsche an die Scheibe. Der Debütant muss gegen den Australier Simon Whitlock spielen. Die PDC-Darts-Weltmeisterschaft ist mit 2,2 Millionen Pfund dotiert.

Quelle: n-tv.de